Netflix deja ver episodios gratis a cualquiera sin suscripción para ganar clientes

Parece que Disney+ y Apple TV+ está motivando a Netflix a probar nuevas estrategias para atraer a más usuarios.

La guerra de plataformas de streaming está cada vez más cerca parece que Netflix ha comenzado a reaccionar; para no perder su flujo de nuevos suscriptores.

Quienes han seguido a la plataforma desde el principio ahora son testigos de un cambio que consideraban imposible. Ya que ahora el sitio te deja ver episodios gratis sin necesidad siquiera de registrarse en el servicio.

Según reporta el sitio de la India ET Tech, la plataforma está permitiendo a cualquiera ver el primer episodio de su nueva serie Bard of Blood; sean o no suscriptores.

En Netflix, probamos diferentes formas de acercar a las personas a nuestras grandes historias. Creemos que muchos individuos encontrarán la emocionante historia del espía Kabir Anand muy atractiva y estamos entusiasmados de hacer que el primer episodio de la serie esté disponible para todos por un tiempo limitado. En el futuro, consideraremos si haremos esto para otras películas y series.

Es la declaración oficial del sitio con respecto a este movimiento que justo ahora sería más que nada un experimento. Como podemos ver se limita únicamente a la serie de Bard of Blood y de manera muy controlada regionalmente.

Netflix podría cambiar la manera en ves sus series originales Netflix ha decidido cambiar la estrategia en la que lanzará sus series y eso podría no gustarte mucho, aunque muchos otros lo apreciarán.

Pero la estrategia tiene todos los indicios de que podría repetirse en este lado del planeta; una vez que Disney+ llegue al mercado junto a todas las demás plataformas.

Incluso ya hubo un movimiento similar con la serie de Élite en México y Colombia. Así que es un hecho casi innegable que Netflix hará algunos cambios ante la nueva competencia.