Netflix se une con Ivana Mala Copa para promocionar Élite 2

Netflix no pierde las oportunidades para promocionar sus producciones originales y ahora lo hace para Élite 2 en conjunto con... ¿Ivana Mala Copa?

Netflix se ha caracterizado siempre por sus contenidos originales. Pero no solamente por el contenido que lanza dentro de su plataforma de streaming, sino en redes sociales. Ya que hemos visto que Netflix en México anuncia sus nuevas producciones de manera muy curiosa.

Arruinando reuniones profesionalmente

Si recuerdas, hace no mucho tiempo se puso de moda un video protagonizado por Ivana. Una chica que le arruinó el cumpleaños a su amiga. La amiga en cuestión, de nombre Camila, fue grabada mientras estaba gritando enojada que tuvo que pagar 800 pesos gracias a las acciones de Ivana por andar de mala copa.

El video se hizo viral gracias a la cara de Ivana misma, quien no dice nada en todo el video, pero sonríe. Casi como demostrando que a pesar de que sabe que hizo algo malo, se siente orgullosa de eso.

Fue gracias a la popularidad de este video que Netflix decidió usar a las dos amigas para promocionar Élite 2. En donde podemos ver que la historia se repite en otro escenario y regresa la sonrisa diabólica de Ivana Mala Copa.

Que te caguen el cumpleaños y las fiestas, pero nunca la segunda temporada de Élite. Disponible mañana, solo en Netflix. #IvanaMalaCopa Posted by Netflix on Thursday, September 5, 2019

Aquí podemos escuchar por primera vez su voz. Esto después de que Camila le reclama que tuvo que pagar 40 euros por haber arruinado la Red Party.

Netflix es bastante bueno a la hora de meter personajes virales para promocionar sus series. Con anterioridad, había promocionado Stranger Things con Jaime Mausan y hasta con Cositas. Pero uno de los mejores ejemplos de esto fue cuando promocionó a Orange is the New Black con Itatí Cantoral en su papel de Soraya. Famosa más que nada por la escena de “La Maldita Lisiada”.

Así que a pesar de que Ivana se puso de mala copa y le arruinó el cumpleaños a Camila, algo bueno salió. Cabe mencionar que si los están invitando a un cumpleaños, no sean mala copa, no sean así.