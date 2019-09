Netflix: Estos son los comerciales más raros de la plataforma en México

Netflix es una maquina de ideas y no solamente hablamos de sus series, sino de la manera en que las promocionan en México.

Netflix ha tenido una serie de comerciales hermosos que aluden sobre todo al público mexicano. La mayoría de estos comerciales tiene algún tipo de crossover entre personajes de la cultura pop de México y las series de Netflix. Veamos algunos de los mejores.

Naranja es el Nuevo Negro

Uno de los comerciales que comenzaron con las tendencias de utilizar personajes mexicanos fue el de Orange is the New Black. Este comercial sirve como algún tipo de secuela/crossover entre la serie antes mencionada y la telenovela María la del Barrio.

Aquí podemos ver al personaje de Soraya Montenegro convivir en la cárcel con las protagonistas de la serie de Netflix. Aquí se muestra mucho más tóxica que de costumbre porque descubre que ahora ya puede decir groserías. Además, hay dos de estos comerciales y son una joya.

Netflix vs Blim

Cuando Televisa se dio cuenta que el negocio de streaming deja mucho dinero, decidió retirar su apoyo a Netflix. Es por eso que programas como El Chavo del 8, Rebelde y otras cosas de Televisa dejaron la plataforma. Todo para llegar a Blim, la competencia de Netflix hecha por Televisa, quien quería su pedazo del pastel.

En respuesta a este movimiento, Netflix lanzó un comercial en donde se burlaba de las series de la televisora. El cual desató una pequeña guerra en donde Televisa respondió con otro comercial, mucho más grosero cabe destacar.

Jaime Maussan X Stranger Things

Para promocionar no una, ni dos, sino las tres temporadas de Stranger Things, Netflix llamó a Jaime Maussan. Este hombre es famoso en México y parte de América Latina por ser uno de los investigadores de OVNIS más famosos. Por eso es que verlo investigar las desapariciones de Hawkins llamó mucho la atención.

Además, en la tercera parte de Maussan x Stranger Things, Cositas se une a su aventura en el Upside Down. Sumando además a muchos otros personajes como el Conejo Blas y algunos de Odisea Burbujas.

Julio Profe explica Dark

Uno de los youtubers más famosos de México no tiene un canal de gaming, es más, tampoco hace retos. Este hombre dedicó su canal a ayudar a todos para enseñarles matemáticas. Julio Profe se ha ganado el corazón de todos gracias a lo anterior y quién mejor para explicar Dark que él.

Gracias a que esta serie maneja viajes en el tiempo, muchos no han logrado descifrar la historia. Pero esperamos que con la explicación de Julio Profe las cosas hayan quedado más claras, aunque parece una tarea imposible.

Ivana Mala Copa meets Élite

La más reciente colaboración entre lo viral mexicano y una serie de Netflix. Para quienes no la conozcan, Ivana Mala Copa es un video que se volvió viral gracias a una sonrisa. Una sonrisa malvada que tiene una historia de borrachera única que le costó 800 a la cumpleañera.

Dicen las malas lenguas que Ivana intentó ahorcar al mesero y por eso la sacaron del lugar junto con sus amigas. Y en este comercial de la segunda temporada de Élite, vemos que su racha de arruinar fiestas continúa.