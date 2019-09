Netflix invertirá 200 millones de dólares en producciones mexicanas

Netflix anunció hace poco que invertirá unos 200 millones de dólares en la realización de películas y series originales mexicanas.

Netflix se encuentra como una de las más grandes empresas de entretenimiento a nivel mundial. Y a pesar de que sigue saliendo competencia para esta plataforma, no parece que deje de ser popular.

Recientemente, Disney anunció que lanzaría su propio servicio de streaming que podría hacer competencia a Netflix. Y aunque parece que si viene fuerte, Netflix le lleva años de ventaja en cuanto a experiencia de contenidos y servicio.

Es por eso que el hecho de que Netflix decida invertir en el mercado mexicano es algo de importancia para todos. Y eso es justo lo que acaba de pasar.

Vienen cosas buenas

Netflix podría estar ya preparando una fuerte inversión que se llevaría a cabo en México. Esta inversión sería por unos 200 millones de dólares y podría llegar más pronto de lo que se espera.

Esta inversión se realizará para la realización de contenido original de la plataforma en nuestro territorio. Eso quiere decir que en un futuro no muy lejano podremos ver una nueva ola de series y películas originales de Netflix mexicanas.

Aunque es obvio que todavía no dar a conocer detalles de las producciones que se realizarán, algo es seguro. El hecho de que se invierta tan fuerte en nuestro país, quiere decir que se nos ve como un mercado grande en cuanto al entretenimiento se refiere.

Ahora, solo esperamos que decidan ofrecer precios un poco más competitivos, puesto que parece que cada vez cobran mucho más.

Por el momento, la plataforma ya cuenta con un gran número de producciones mexicanas, dentro de las que encontramos series, reality shows y hasta programas de stand up. Los cuales parecen pegar mucho porque no dejan de salir nuevos stand up en la plataforma para México.

En cuanto a las nuevas series y películas que veremos gracias a esta inversión, se los haremos saber a futuro.

Fuente: Debate.