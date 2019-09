Apúrate: La NASA termina hoy "Send your name to Mars" para que envíes tu nombre a Marte

La llamativa opción creada por la NASA para enviar tu nombre y otros datos en el Rover Mars 2020 que sale pronto al planeta rojo termina hoy.

Hace algunos meses la NASA abrió a todo público el sitio "Send your name to Mars", lugar en el cual puedes anotar tu nombre junto a otros datos los cuales serán enviados al planeta Rojo a través del Rover Mars 2020 el cual saldrá pronto.

Resulta que hoy, 30 de septiembre, es el último día en el cual puedes acceder a esta llamativa opción, así que si no quieres quedar fuera de esta prestigiosa lista debes ingresar durante este lunes antes que acabe la opción creada por la agencia.

Hasta ahora, un total de 10.353.866 nombres de diferentes personas han sido inscritos a través del sitio, los cuales serán enviados directamente a Marte pudiendo decir que parte de ellos también ha participado en la misión.

La NASA y tu nombre en Marte

Dentro del sitio creado por la Agencia Aeroespacial se pueden encontrar diversas opciones aparte de enviar tus datos al planeta rojo, ya que en el lugar existen también los apartados llamados tarjetas de embarque, viajero frecuente y una sección final llamada "aprendizaje" donde podrás saber más información con respecto a la misión.

La intención principal de la NASA con esta opción es hacer participes a las personas quienes apoyan a la distancia todas las misiones al planeta rojo que se están realizando al marciano planeta y que sin duda alguna los enorgullece que su nombre sea parta de una misión tan importante al lugar.

Es por esto que, si tu crees que Marte será nuestro segundo hogar en un futuro no tan lejano, no te puedes perder la posibilidad de ingresar tus datos y ser partícipe de esta histórica opción.

Finalmente, si decides hacerlo no solo quedaras registrado como "viajero frecuente" para la pronta misión del Rover Mars 2020, si no que vas a quedar registrado para otros viajes y podrás acumular "puntos" como si fuera una aerolínea cualquiera.