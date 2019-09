Motorola One Zoom: Estará disponible este fin de semana en México

Dentro de poco podremos disfrutar del Motorola One Zoom en México. Además aquñi te diremos el presio de este equipo en el mecado mexicano.

Nuestros amigos de Motorola nos invitaron a conocer el Motorola One Zoom en Buenos Aires, Argentina. Fue aquí que no solamente nos dejaron probar el equipo en situaciones variadas, sino que nos dieron a conocer sus especificaciones.

Fotografías increíbles

Una de las cosas más importantes que nos dieron a conocer fue el precio. Puesto que este llegará al mercado mexicano a un precio de $10,999 pesos. Además, recuerda que este se encontrará disponible este mismo fin de semana en México.

Sus especificaciones no son nada malas puesto que le metieron amor a sus cámaras.

Su sensor principal de 48 megapíxeles y cuenta con tecnología Quad Pixel. Tiene estabilización óptica por hardware (OIS) dual y además un modo Night Vision.

Lentes especiales para zoom de 8 MP y de ángulo ultra-amplio de 16 MP. Para finalizar, cuenta con un procesamiento basado en IA.

No es todo, ya que tiene además un diseño muy llamativo y de sus tres colores, el morado es el que más llama la atención. Y si, llegará con tres colores a México.

Además cuenta con una batería de 4000 mAh. Lo cual le da una autonomía de hasta dos días con una sola carga. Por si fuera poco, gracias a su carga turbo (TurboPowerTM) podrñas cargar toda la bateia en cuestión de minutos. Lo cual lo hace una excelente opción para quienes viven contra el reloj.

Su pantalla OLED Max Vision de 6,4″ te permite ver películas, fotos y jugar videojuegos como nunca antes. Todo esto gracias a sus colores vibrantes y un excelente nivel de detalle que puede ver en 1080p Full HD.

En la pantalla cuenta también con un lector de huellas dactilares equipado con un algoritmo de aprendizaje automático y continuo. Esto quiere decir que entre más lo uses, más rapido te reconocerá. Pero si eso no fuera suficiente, tiene reconocimiento facial, en caso de que no puedas sugetarlo.

¿Qué opinas? Yo ya quiero como mil de estos equipos.