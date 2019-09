El anime de Mob Psycho 100 regresa con un OVA para Crunchyroll

Crunchyroll sabe que amamos Mob Psycho 100 y por eso trae un nuevo OVA de este anime, el cual se estrena hoy, 24 de Septiembre.

Mob Psycho 100 es uno de esos animes que tienes que ver en Crunchyroll antes de morir. Y es que tiene una calidad impresionante y una narrativa espectacular. Por eso que al término de la segunda temporada, nos quedamos con un gran vacío.

Pero ahora tenemos buenas noticas, ya que hoy 24 de Septiembre llega un OVA a Crunchyroll.

Tal vez puedas ser lo que quieras ser

Este OVA llevará por nombre “Mob Psycho 100 A Journey that Mends the Heart and Heals the Soul” ya saben japoneses. Y por lo que se puede ver, seguramente será más emotivo que enfocado a la acción.

En cuanto a disponibilidad de regiones, no se ha dicho si no estará disponible para algunas regiones. Aunque el mismo blog de Crunchyroll dice que estará disponible para todo el mundo. Además, cabe destacar que este episodio se estrenará al mismo tiempo que en Japón.

Por si no conoces este anime, es un trabajo de ONE, creador del mismísimo One Punch Man. Lo que explica el diseño de personajes tan similares. Pero si algo se puede destacar sobre este anime, es que es superior al de One Punch Man.

La primera temporada es extremadamente buenas y sienta las bases para lo que viene a futuro. Hay acción, drama, emoción y una animación que se siente muy diferente a básicamente todo lo que hay en el mercado.

Pero la segunda temporada no tiene igual, cada episodio es una maravilla, cada batalla, referencia y diálogo te llega al corazón. Realmente no es cuestión de que te podría o no gustar, es cuestión de que te animes a ver el anime. ¿Ya mencioné que los openings y endings son de los mejores de toda la historia?

Así que ya puedes comenzar a maratonear para estar listo en cuanto se estrene el episodio en algún punto del día.