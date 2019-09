Misión lunar Chandrayaan-2 fracasa y el Primer Ministro de India cae en llanto

Este fin de semana se suponía que serían días de celebración para la comunidad científica y amante de la exploración espacial. Pero todo ha terminado en luto. La misión Chandrayaan-2 prometía ser uno de los momentos más grandes en la historia de la India, sin embargo todo ha acabó terrible.

Chandrayaan-2, que se puede traducir como "Vehículo lunar 2", era la misión más compleja en la historia de la agencia espacial india, ISRO.

Todo iba bien, arrancó con un despegue exitoso e imponente. El viaje jamás presentó contratiempos graves que hiciera sospechar el destino final de todo.

La Chandrayaan-2 entró en la órbita de la Luna el 20 de agosto. Tenía previsto iniciar su proceso de descenso controlado este sábado 7 de septiembre.

El equipo de la ISRO, dirigido por Kailasavadivoo Sivan y acompañados por el Primer Ministro de India, Narendra Modi, estuvieron pegados a la pantalla analizando todos los datos. Las lecturas eran normales. Pero luego llegó el silencio:

It looks like the @isro #Chandrayaan2 Vikram lander has crashed. After the rough braking phase the Doppler curve from @radiotelescoop shows some wiggles, and then, at 20:20:01UTC the signals disappeared… pic.twitter.com/YQzriRslQ3

— Cees Bassa (@cgbassa) September 6, 2019