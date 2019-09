Ministro Iraní le pide a Donald Trump que "deje de imitar a Thanos".

Donald Trump ha tenido una semana intensa. Su administración ha mantenido el acoso contra Huawei, en medio de todo eso se las arregló para filtrar por descuido la fotografía de un super satélite espía; y ahora parece que ha elegido un nuevo saco de boxeo: Irán.

Las pruebas de la agencia espacial de ese país no han pasado desapercibidas para la administración de Trump; y no se han detenido los señalamientos delicados. En los cuales se afirma que su programa espacial en realidad lo estarían utilizando para desarrollar tecnología militar.

Esto derivó en el anuncio de un par de sanciones impuestas a la Agencia Espacial iraní y a dos organizaciones de investigación por parte de Estados Unidos. Lo que detonó la reacción de Mohammad Javad Azari Jahromi, ministro de Comunicaciones y Tecnología de Información de Irán.

Quien utilizó su cuenta personal de Twitter para lanzar un ataque contra Trump y compararlo directamente con Thanos. El máximo villano (hasta ahora) del universo cinematográfico de Marvel:

I can't even locate the US in this picture, let alone sanctions on Space!

The universe & #BrightFuture✨ belong to everyone, not to a few!

Stop imitating #Thanos, Donald Trump! pic.twitter.com/LeacqqpmJL

