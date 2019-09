Millennials: Su estrés proviene de las redes sociales y de la competencia laboral

Una de las más grandes causas de estrés para los Millennials es la constante exposición en redes sociales, entérate de las demás aquí.

Los Millennials son famosos, entre muchas otras cosas, por quejarse de cosas que no tienen sentido. Y si, ya sé que van a empezar a decir que yo y muchos otros también somos millennials, pero ¿quién les dice que no me quejo de tonterías?. Y muestra de que uno como millennial se puede reír de sus contemporáneos, es el siguiente estudio. El cual demuestra que los millennials están estresados por tanta exposición de medios y redes sociales. Según reporta ZDNet.

Más Internet, más problemas

Las causas de estrés entre los millennials son muchas y muy variadas. Pero dentro de estas hay unas cuantas causas que se podrían solucionar si simplemente apagaran el celular 5 minutos.

Pero eso si, las mayores causas de estrés a las que está sometida esta generación, si tienen mucho sentido. Es más, son muy preocupantes, seas o no de esta generación tan polémica. El estudió lo realizó la compañía Lhasa OMS, quien se encarga de vender artículos de acupuntura.

En el estudio, se entrevistó a los unos 2 mil 10 millennials y se realizó en Junio de este mismo año. Las causas de estrés más comunes entre los millennials son las siguientes.

Más deuda [78%]

El mercado laboral es más competitivo [76%]

Gastos del cuidado de salud cada vez más caros [70%]

El futuro de la nación (Estados Unidos) [64%]

Ambiente político (En Estados Unidos) [63%]

Futuro del Planeta [61%]

Sobresaturación de tecnología y medios [56%]

Presión Social en Línea [55%]

Es más difícil conseguir citas amorosa [31%]

Riesgo de robo de identidad [29%]

Bullying en línea [26%]

Como podemos ver, los primeros puntos son bastante importantes, ya que involucran problemas que muchas veces están fuera de nuestro control. Pero a medida que avanza la lista, los problemas se vuelven más superficiales y en su mayoría, hasta tontos. ¿En serio es más difícil tener una cita ahora que antes?