Doble de Milla Jovovich en Resident Evil demanda a los productores por lesión brutal en el set de grabación

Se llama Olivia Jackson y fue la doble oficial de Milla Jovovich en la película Resident Evil "The Final Chapter", pero no tiene los mejores recuerdos de su participación.

Todo porque en 2015 sufrió una severa lesión en el set de grabación, por que los productores le pidieron algo que no estaba pactado originalmente, así lo contó Hollywood Reporter.

La raíz de la queja de Olivia Jackson es que según la producción debía pelear en una última escena, pero a última hora le pidieron un salto osado en motocicleta que nunca se había discutido previamente y en "condiciones climáticas adversas".

Jackson dice que el operador de la grúa no la levantó a tiempo, y ella chocó con la cámara, lo que resultó en que "cortó el hueso de su antebrazo y le arrancó la carne de la mejilla, dejando los dientes expuestos" . También sufrió otras lesiones "catastróficas", su brazo izquierdo tuvo que ser amputado y fue puesta en coma inducido médicamente, según la denuncia" cuenta HR en su sitio.

El mayor problema para la doble de Jovovich es que el seguro del rodaje no cubrió su accidente y además quedó imposibilitada para hacer nuevamente estas escenas, su trabajo finalmente.

La demanda es contra Bolt Pictures, Tannhauser Gate, Jeremy Bolt y Paul Anderson, por incumplimiento de contrato, tergiversación y daños no especificados.

"Si la demandante hubiera conocido tales hechos, ella nunca habría aceptado realizar The Final Chapter o, de lo contrario, habría obtenido un seguro adicional por su cuenta", afirma la queja, "Ella ya había asegurado el papel de doble de acrobacias para un miembro principal del reparto en Wonder Woman , y no necesitaba el trabajo".