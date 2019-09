México: Por más de 10 años nadie había buscado "recesión" en Google

En más de 11 años, a nadie en México le había interesado la economía, hasta ahora. Pues la búsqueda de "recesión" en Google incrementó muchísimo.

México es un país bien curioso, pero no porque la población en general tenga mucha curiosidad. Sino que tiene una manera de actuar muy surrealista que sorprende a a quienes no están al tanto de lo que aquí pasa.

Y digo que no tienen realmente mucha curiosidad los mexicanos porque justo de eso va esta nota. Una avalancha de búsquedas muy curiosas que salieron básicamente de la nada y que no se habían hecho en más de once años.

Eso fue inesperado

Gracias al primer informe de Gobierno oficial de Andrés Manuel López Obrador, muchos tuvieron dudas. Ese tipo de dudas que solamente Google parece poder responder, ya que una búsqueda en especial se disparó desde entonces.

De acuerdo a la información recopilada por El Economista, la búsqueda de “recesión” se disparo en México después de 11 años. Esto gracias a los rumores y análisis de distintos economistas y expertos en el tema. Quienes han mostrado que la economía se encuentra estancada y que podría existir una recesión.

Pero para quienes no saben exactamente que esperar de esto, les ahorraré la búsqueda en Google. Así que aquí tienes la definición de Recesión de acuerdo a San Google.

Recesión nombre femenino 1. Acción de retroceder. "Se impone una clara recesión porque estás cansado y necesitas recuperar fuerzas” 2. ECONOMÍA Disminución de la actividad comercial e industrial que comporta un descenso de los salarios, de los beneficios y del empleo. "La economía ha sufrido un proceso de clara recesión y, aunque el ejecutivo intentó ocultarlo, al final ha salido a la luz”

En conclusión, en lugar de que se espere un avance en la economía, que esta mejore. Se espera que esta no solamente se quede estancada, sino que empeore sin que se pueda hacer mucho. Así que ve comprando dólares y ponte atento ante la posible caída de la economía, siempre hay que estar listos.