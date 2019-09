México: Si tienes una de estas monedas de 10 pesos podrías venderla muy cara

En México hay algunas monedas de 10 pesos que valen mucho más dinero que las demás gracias a un defecto de fabricación. Aquí te las mostramos.

La moneda de 10 pesos en México tiene un valor único y especial, ya que al parecer, puede costar $1,000. Y no, no estamos hablando de un hipotético caso, estamos hablando de una realidad que se vive en el país. Aunque tal vez sean muy pocas las personas, si no es que nadie, quienes la quieran comprar a ese precio. Pero ¿por qué cuestan tan caro algunas de estas monedas? Eso nos lo explica HSBC.

La respuesta es sencilla

Por si no lo habías imaginado ya, hay una respuesta sencilla para que ese venda en estos precios. Y eso es gracias a errores de fábrica, los cuales incrementan el valor de absolutamente todo lo que existe en el mercado, menos en los carros, claro.

Estos errores de fabricación son extremadamente llamativos para los coleccionistas. Una gran muestra de ello son las figuras Amiibo que se volvieron muy populares cuando Nintendo las lanzó. De por si, la rareza de estas las hacía muy caras, puesto que se agotaban en segundos, literalmente.

Pero el precio de una figura de estas incrementaba muchísimo cuando el Amiibo en cuestión tenía un error. Cosas como Samus con dos cañones en lugar de brazos o un Pikachu con las cola en la cabeza y las orejas en el trasero.

Es el mismo caso con estas monedas de 10 pesos mexicanos, ya que su valor incrementa gracias a un error. Este lo podemos ver en la Gráfila, la cual, si se encuentra invertida, es cuando incrementa su valor considerablemente.

Por lo general, las pequeñas cosas que parecen una J alrededor de la moneda, se ven así, como una J. Pero cuando están invertidas, parecen una L, y ya, eso es todo. Recuerda que entre mejor esté cuidada tu moneda, incrementa su valor. No olvides que no debes limpiarlas con ningún químico pues podrías dañarla.

Además, más importante que nada, estás no tienen valor comercial elevado. Por lo que ningún banco te las comprará. SOLAMENTE VALEN MÁS DE 1,000 PESOS PARA COLECCIONISTAS.