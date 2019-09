México llega a las portadas de Marvel con estos increíbles fan arts

Si alguna vez te preguntaste como sería un universo de cómics de México hecho por Marvel, entonces tienes que conocer estas portadas.

Marvel Comics tiene una gran cantidad de portadas icónicas que han marcado historia. Pero a alguien en México se le ocurrió hacer una serie de portadas de cómics de la casa de las ideas con celebridades mexicanas. He aquí el resultado.

Luis Miguel América

Un artista gráfico con el nombre de “eseachedos” en Instagram publicó una serie de portadas interesantes. Las cuales combinan el arte de Marvel con la cultura pop mexicana. Y gracias a eso podemos ver cosas interesantes como Luis Miguel en una pose muy similar a una portada del Capitán América.

También podemos ver una de las portadas más perturbadoras de la historia con Wolverine. Ya que reemplazó al mutante de garras de adamantium por el cantante Vicente Fernandez. No sé ustedes, pero yo no me acercaría a un tipo con la cara así.

Incluso podemos encontrar un Team Up entre Juan Gabriel y Rocio Durcal, quienes tienen un estilo similar a The Vision and The Scarlet Witch. Es una mezcla muy rara pero efectiva.

Otra de esas portadas involucra al héroe más famoso de Marvel, Spider-Man. Quien en la portada reimaginada es El Increíble Emmanuel. Quien al parecer tiene un alter ego heroico de nombre Rey Azul. Además, le están entregando un micrófono en lugar de un diploma de graduación como en el cómic con Peter Parker.

Sin duda alguna, una de las mejores portadas de esta colección es la que incluye al príncipe de la canción. Quién se encuentra tomando frente a un espejo al más puro estilo de Iron Man. Con un detalle único que se encuentra en la nariz de payaso del casco. Lo cuál hace referencia a su canción “Payaso”.

Si quieres ver más de estas obras, no dudes en darle un vistazo al perfil del artista, el cual puedes encontrar en este enlace. También lo puedes encontrar al inicio de la nota, ya sabes, para que no se pierda.