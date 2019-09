México: Reportan un incremento menor al 1% para el Conacyt en el 2020

El Conacyt parece que no tendrá mucho más presupuesto que el del año presente para el 2020, ya que se autorizó un incremento menor al 1%.

El Conacyt vuelve a dar de qué hablar, ahora de manera un poco indirecta pero de igual manera preocupante. Puesto que tenemos la nada agradable noticia de que se le autorizó un aumento de presupuesto menor al 1%.

Espera ¿cuánto?

De acuerdo con información dada por la secretaría de haciendo, el Conacyt tuvo un incremento en su presupuesto. Antes tenía un presupuesto de 24 mil 764 millones 719 mil 642 pesos ($24,764,719,642) durante este año. Mientras que para el año que viene, se espera que haya un presupuesto de 25 mil 658 millones 798 mil 449 pesos ($25,658,798,449).

Y aunque parece que es algún tipo de incremento importante, la diferencia es que no es lo es tanto así. Puesto que el aumento es menos que el 1% y tiene a ser un aumento del 0%.

Eso quiere decir que para ciencia y tecnología no hay básicamente presupuesto. Aunque podemos estar tranquilos que si bien, no hay un incremento real, al menos es más dinero y no menos.

Recordemos que durante el primero informe de gobierno oficial de Andrés Manual López Obrador, se vio algo de esto. Puesto que los logros que se presumieron en cuanto a ciencia y tecnología en México, fueron puros ahorros. No se presupusieron avances, sino cierres completos de programas y de asistencias a estudiantes e investigadores en el extranjero.

Así que, viendo la tendencia que lleva la actual administración en cuanto a su relación con la ciencia y tecnología. Es probable que se repitan este tipo de acciones en el año que viene para ahorrar más dinero.

Ya que, como dejó en claro el presidente de México, se seguirán evitando gastos innecesarios. Tales como investigaciones en el extranjero, viajes de estudios y becas para olimpiadas de ciencias. La lista no está limitada a lo anterior y podría aumentar a más sectores similares de acuerdo a lo que estipule el presidente.

Fuente: Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.