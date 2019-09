Los mejores memes de Enrique Peña Nieto hippie en New York

El ex presidente Enrique Peña Nieto vuelve a dar de qué hablar y gracias a la manera en que iba vestido, se le hicieron incontables memes.

El ex presidente Enrique Peña Nieto fue visto en un restaurante de New York, hasta ahí todo normal. No sería nada extraño de no ser por la forma en la que él y su pareja, Tania Ruiz, iban vestidos. Si es que no lo has visto, seguramente ni siquiera has entrado a redes sociales, ya que están plagadas de memes. Y aquí te compartimos los mejores memes que encontramos en Twitter.

Desde Bob Esponja hasta Wayne’s World

No es de sorprender que los mexicanos saquen memes de su ex presidente, en especial cuando se trata del ex presidente. Que no importa lo que digan de él, era una fuente interminable de humor involuntario nivel Dios.

Por eso, cuando se le vio con una apariencia de hippie en New York, los memes no se hicieron esperar. Su reinado del rey del humor había comenzado una vez más y eso lo demuestran sus múltiples memes.

Las muchas caras del ex presidente

Aquí podemos ver la versatilidad que tiene el ex presidente con una serie de fotos en sus distintas facetas. Sin duda tiene una personalidad muy camaleonica.

El mundo según Peña

La gorra, el cabello largo, y su compañera rubia… esto trae muchos recuerdos de un pasado no tan lejano y a un par de personajes. Si, quedarían perfectos para un relanzamiento de Wayne's World.

Encuentre las diferencias … Peña Nieto y Tania o Wayne’s World? 😂😂😂 pic.twitter.com/34rVJ05RlO — 🆒 Ada (@ada_lso) September 18, 2019

Peña Esponja

Parece que Bob Esponja tiene tantos momentos memorables como Los Simpson, ya que hay una imagen muy similar a esta fotografía.

Peña Nieto y Tania Ruiz cenando en NY. pic.twitter.com/l6veyE3H8m — Alejandro González Basurto (@alexgb1994) September 18, 2019

No conozco a ese tal Peña

Y ya que estamos hablando de Los Simpson y porque no podían faltar, aquí tenemos un meme de esta serie. Imagen tomada del doble exacto de Homero Simpson, llamado Cosme Fulanito.

Yo soy Cosme Fulanito, no se quién es ese #EPN pic.twitter.com/QAZbdsbWU9 — Christian (@revolver_0celot) September 18, 2019

De vuelta a casa

Por último, tenemos imagines de como se verían quitándose el disfraz una vez que termine la romántica velada en New York.