MCU: Director de Jurassic World iba a hacer Guardians of the Galaxy

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se encuentra más firme que nunca. Pero la realidad es que hace unos años la gente del estudio parecía no tener mucha idea de lo que estaba haciendo.

Tanto y a tal grado que en algún punto se acercaron a Colin Trevorrow, director que saltaría a la fama por Jurassic World, para que fuera él el responsable de filmar la primera película de Guardians of the Galaxy.

En entrevista con la gente de Empire, Trevorrow soltó toda la sopa y reveló que las charlas para llevar a este equipo al cine pasaron muchos años de que se estrenase la película:

Me topé con Guardianes de la Galaxia hace mucho, mucho tiempo. Sí muy temprano en el proceso. Y fue una gran conversación. Pero yo no era un niño de cómics. Nunca lo fui. Eso no era lo mío. Yo era un niño de Star Wars, un niño de Indiana Jones, un niño de Spielberg, eso era lo mío.

Fue una gran conversación, pero era un hecho de que se necesitaba un poco más de comprensión personal y a alguien que haya amado crecer entre historietas.