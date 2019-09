Mató las ilusiones: Huawei confirma que no desbloqueará el bootloader del Mate 30

El mismo Richard Yu confirmó que será posible el desbloqueo del bootloader del Mate 30, lo que le da la posibilidad de tener las app de Google.

Por más que los seguidores de Huawei esperaran que pasara, de todas formas la noticia llegó como un baldado de agua fría: A causa del bloqueo de Estados Unidos, el nuevo Mate 30 no tendría las aplicaciones de Google. Sin embargo, recientemente una luz de esperanza cayó sobre los seguidores de la marca, como reportó Android Authority.

La presentación del Mate 30 esta semana tuvo muchos altibajos. Por un lado, se sabía de antemano que el Mate 30 tendría la versión de Android de código abierto, AOSP. Por el otro, la falta de aplicaciones como Google Maps, Youtube, Play Store, etc generó frustración general. No obstante, una declaración que hizo en Munich el CEO de Huawei, Richard Yu, fue tomada como un alivio momentáneo:

Limitamos el desbloqueo del bootloader porque queríamos garantizar más seguridad para los consumidores. Sin embargo, esta vez dejaremos más libertad a los consumidores para que puedan hacer más personalización por sí mismos".

Si no sabes qué es el bootloader, debes tener en cuenta que es el gestor de arranque de los celulares Android. Este es importante, pues identifica el kernel del sistema operativo para que arranque. Normalmente está bloqueado, pero cuando no lo está, le dejaría al usuario cargar secciones de la memoria que no estén firmadas por el fabricante. Básicamente, permitiría instalar ROMs personalizadas, y existiría la posibilidad de instalar aplicaciones de Google.

No obstante, un vocero de Huawei se comunicó con el mismo medio para desmentir esto. Según señala, Huawei no tiene en realidad ningún plan para desbloquear el bootloader. Al parecer, lo que dijo Richard Yu fue interpretado de manera errónea. Nada más fue dicho, por lo que por ahora el Mate 30 se quedará sin apps de Google.

Están listos para actuar

En esa ocasión Richard Yu también declaró que la compañía estaba lista para un posible levantamiento del bloqueo de Estados Unidos. Esto lo dijo cuando se le preguntó sobre qué harían ante este escenario hipotético. Ante esto, el empresario aclaró que actualizarían el Mate 30 "de manera inmediata" si les dieran la oportunidad.

Aunque lo más correcto sería no sembrar ilusiones por ahora. Si bien Huawei está haciendo lo posible por convencer a Estados Unidos de retractarse, no parece que la situación vaya a cambiar pronto.