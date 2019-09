Marvel: Denzel Washington podría dar vida a Magneto

Marvel ya se encuentra pensando en actores para X-Men y parece que el actor Denzel Washington podría dar vida al mutante Magneto.

Ahora que Marvel y Disney vuelven a tener los derechos de los X-Men, ya comenzaron las ideas de casting. Una de esas ideas que podría hacer felices a muchas personas por el actor que tienen pensado para Magneto. Pero seguramente el Internet va a estallar por esto. Así lo reporta We Got This Covered.

En un comunicado que le hizo llegar una fuente de confianza al medio antes mencionado, dan noticias de X-Men. Aquí es donde soltaron una bomba que podría hacer que muchos fans y gente que le encanta quejarse, se pongan mal. Ya que el actor que dé vida a Magneto podría ser Denzel Washington.

Previamente, Magneto ha sido protagonizado por Michael Fassbender, Bill Milner, Earl Boen y Walker Edmiston. Pero dos de las actuaciones más memorables de este personaje las tenemos gracias a Sir Ian McKellen y a Christopher Judge, quien fue el actor de voz para este villano.

Cabe destacar que esto es solamente un rumor por el momento y que no se han decidido oficialmente por Denzel Washington. Pero sea como sea, este es un gran actor y podría dar vida a un gran Magneto en el cine.

Gracias a este rumor, comenzaron a salir las personas en redes sociales que están en desacuerdo. Esto gracias a que este es un actor de color que daría vida a un personaje originalmente blanco y de origen alemán.

Esto se comienza a sumar a las quejas de fanáticos que no estuvieron de acuerdo con el casting de Zendaya como MJ en Spider-Man. También, un caso muy sonado fue cuando se anunció a Halle Bailey para tomar el papel de La Sirenita.

Otra opción de actor que tienen en mente para el mutante, es Giancarlo Esposito. Este actor fue quien dió vida a Gus Fring en Breaking Bad.

¿Qué opinas de estos actores como Magneto?