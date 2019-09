Mark Hamill responde al Tweet sobre Star Wars de Ivanka Trump

La empresaria estadounidense realizó un tweet sobre Star Wars y fue el propio protagonista quien la corrigió en un comentario épico.

Una épica corrección recibió la empresaria estadounidense Ivanka Trump por parte de Mark Hamill luego de que ella realizara un tweet relacionado con la película Star Wars.

Recordemos que el actor, reconocido por haber interpretado a Luke Skywalker en la serie, es un personaje bastante activo dentro de las redes sociales y en esta ocasión, le ha respondido una reciente foto publicada por la Hija del Presidente Donald Trump.

En el Tweet la empresaria es publico una fotografía junto a sus hijos con la frase "La fuerza es fuerte en mi familia", donde se podía ver a uno de los niños disfrazado de Stormtrooper.

Star Wars y Mark Hamill

El actor luego de observar esta llamativa publicación escribió en la sección de comentarios "Escribiste mal "fraude", causando gran controversia en los usuarios quienes llenaron la red de amor y odio con respecto a la llamativa publicación de Hamill.

Las reacciones de los usuarios fueron diversas, ya que algunos lo acusaron directamente de atacar a los niños mientras que otros lo elogiaron por la creativa broma realizada nada más que a la hija del Presidente de los Estados Unidos.

El actor suele ser un usuario en la red social, por lo que no causa sorpresa alguna que haya realizado este comentario en la publicación de la empresaria. Por otro lado, recordemos que solo faltan poco más de tres meses para el esperado estreno de Star Wars "The Rise of Skywalker", película en la cual participará Hamill y ya son muchos quienes señalan que puede ser la última entrega donde aparezca el mítico actor.

Con respecto a esta situación el actor declaró hace un tiempo lo siguiente "Si, bueno, no sé, no les voy a decir como manejar un negocio, pero ¿existe la posibilidad de fatiga de Star Wars? Sí, creo que la hay, porque ya la he experimentado, hasta cierto punto".

El estreno de la nueva película de la saga será el próximo 20 de diciembre en todo el mundo.