La primera maestría virtual en ingeniería de software en español será lanzada en Colombia

Una de las tendencias más notorias del mercado laboral actual es el gran interés de las industrias tecnológicas por contratar gente especialmente capacitada en el uso de las tecnologías de la información (TI). Tan solo en Latinoamérica se calcula la escasez de al menos 450.000 profesionales de este sector. Sin embargo, una maestría virtual recientemente anunciada en Colombia piensa resolver esa situación.

Esta semana el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria; y el CEO de la plataforma educativa virtual Coursera, Jeff Maggioncalda, anunciaron juntos una alianza que buscaría reducir la brecha de profesionales de las TI en la región. ¿Cómo lograrían esto? Nada más y nada menos que con la primera maestría en ingeniería de software virtual y completamente en español de la historia.

Será la Universidad de los Andes la que proporcione la información, los profesores y la mayoría de elementos del programa. El papel de Coursera será la de servir como anfitrión para el proceso educativo virtual. Por supuesto, esta ofrecerá otros tipos de seguimiento de los que carece un programa más presencial. Por ejemplo, tener un mejor seguimiento de las notas y el tiempo de estudio de los alumnos.

A pesar de eso, se asegura que la maestría será muchísimo más barata que su contraparte presencial. Además, tendrá la ventaja de ofrecer la libertad de tomar sus respectivos cursos cuando haya tiempo. Se calcula que esta durará dos años (tiempo que está sujeto al esfuerzo del estudiante). Si bien todo el proceso será virtual, la Universidad de Los Andes organizará una graduación en sus instalaciones. Claro, el título estará avalado por la institución y el Ministerio de Educación (aprobación todavía en proceso).

Otro elemento destacable de este programa es que algunos de sus cursos pueden ser vistos sin tener que inscribirse a la maestría. Esto, con el fin de que la persona interesada se entere de cómo es el ritmo de trabajo.

Tampoco hace falta tener un título en ciencias de la computación. Según describe Coursera, la maestría servirá para aquellos con intereses en:

En diálogo con Fayerwayer, Jeff Maggioncalda recalcó la importancia que está teniendo volcar la educación a un entorno virtual:

Lo bueno de estos programas virtuales es que no cuestan tanto pero son dictados por las mismas universidades. Además, resulta mucho más asequible ya que no tienes que dejar tu trabajo. También pienso que la gente va a tener que aprender cosas nuevas toda la vida con la llegada de nuevas tecnologías y prácticas. Estos métodos nos darán la posibilidad de transformar grandes programas para aprenderlos en fragmentos más pequeños. Incluso me atrevería a decir que en menos de 10 años todos los estudiantes de las universidades aprenderán en linea.