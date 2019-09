Divulgan nuevas imágenes de la sustancia extraña hallada en la cara oculta de la Luna

La China National Space Administration (CNSA) hizo públicas nuevas fotografías tomadas por el módulo de aterrizaje lunar Yutu-2.

Todo un misterio sigue siendo la sustancia extraña que China encontró en la cara oculta de la Luna y cuyas imágenes compartió con el mundo. A través de sus redes sociales, la China National Space Administration divulgó las fotos tomadas por Yutu-2 en la misión Chang'e-4.

Las fotografías fueron tomadas el pasado fin de semana y enviadas por el módulo de aterrizaje lunar a la agencia espacial china. El equipo de científicos catalogó, desde un primer momento, el hallazgo como “sustancia misteriosa de color”.

Fue el 17 de agosto de este año cuando el Yutu-2 localizó la sustancia, que sería “similar a un gel” y cuya “forma y color del material es significativamente diferente del suelo lunar circundante”.

Reconquistando la Luna

A 50 años de la llegada del hombre a la Luna, los chinos están reconquistando el satélite con este descubrimiento que tiene revolucionado a científicos del mundo entero. Las especulaciones sobre el origen de la sustancia son múltiples, pero algunos creen que podría ser un pedazo de cristal lunar formado por el impacto de meteorito.

Lo que si aclararon los investigadores de la agencia especial china es que las formas rojas y verdes que aparecen en las imágenes, “son probablemente artefactos del espectrómetro visible e infrarrojo cercano del rover”.

La calidad de las imágenes no son óptimas, pero los científicos chinos advierten de la dificultad para acceder a la sustancia localizada en un pequeño cráter, de más de 30 centímetros. El equipo de investigadores trata de evitar a toda costa que Yutu-2 no caiga allí, pues “es muy probable que no pueda salir”.