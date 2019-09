Rover Chino encuentra extraña sustancia con textura de gel en la Luna

EL rover Chino Yutu-2 ha encontrado una extraña sustancia con textura de gel mientras se encontraba realizado investigaciones en la superficie de la Luna.

El material fue descrito por parte de los científicos como "coloreado" y ahora estos trabajan arduamente para poder descubrir que es realmente lo que han hallado en el satélite terrestre.

La información fue entregada por el periódico Chino People's Daily quienes confirmaron la noticia causando una gran controversia dentro del país debido a lo llamativo del suceso.

Los científicos describieron el hallazgo con más detalle en una publicación en Our Space, donde explican que la sustancia tiene una textura llamativa y fue encontrada el pasado 28 e julio, pero no se hizo conocida la información solo hasta algunos días atrás.

Fue durante el día 8 de exploración del rover en la superficie lunar cuando encontró la sustancia, mientras se encontraba sacando muestras en una región lunar donde se encuentran cientos de cráteres de impacto.

Incluso, los expertos a cargo de conducir el rover estaban solo a unas horas de apagarlo durante aquellos días , para que el sistema pudiera reposar y luego seguir trabajando en forma óptima los días posteriores. Fue justo en ese momento que los científicos de la agencia espacial China lograron observar el "gel" en el borde de un cráter y decidieron ir a investigarlo.

Yutu-2 rover, part of China’s Chang’e-4 mission, has discovered an unusually colored “gel-like” substance during its exploration activities on the far side of the moon. Mission scientists are now trying to figure out what the mysterious material is. What do you think it is? pic.twitter.com/auw2F2JYvk

— People's Daily, China (@PDChina) September 2, 2019