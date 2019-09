Poniendo un alto a la ciberviolencia de género y acoso digital a las mujeres en México: ¿Qué es la Ley Olimpia?

En muchas partes del mundo sucede este terrible fenómeno, pero en pocas regiones es tan tolerado e incluso aplaudido como en América Latina, destacando México; por eso se está presentando e impulsando la Ley Olimpia por todo el territorio nacional.

La violencia digital es el día a día en Internet, es decir: pasar los "packs" de alguna mujer sin su permiso. Y no solo pasarlos. Un estudio de Amnistía Internacional señaló que este problema genera ansiedad, estrés y pánico entre las mujeres que lo sufren. Sí, es una situación que trasciende a la pantalla.

Poco a poco, esta propuesta de ley ha ido conquistando a los distintos estados de México. Por ahora son 11 los que la han aprobado, pero se espera que pronto ese número crezca.

La idea de esta reforma es que todas aquellas personas que distribuyan o almacenen los llamados "packs" de mujeres sin su consentimiento expreso, sean castigados por la justicia. Incluso puede llegar a significar tiempo en prisión.

Así nos lo describe la misma Olimpia y diferencía su propuesta de la que se refiere a pornovenganza:

La Porno Venganza sólo se limita a interpretar que la agresión de difundir contenidos íntimos en Internet es entre parejas y ex parejas, de esa acotación ENEU le llaman REVENGE PORN y no es así, pues la forma en que llegan estos contenido íntimos NO AUTORIZADOS a Internet es diversa, por esta razón esta reforma es tan especial, porque reconoce la cadena de producción de violencia sexual cibernética: autor, cómplices y copartícipes