LEGO muestra su Star Destroyer del Episodio IV de Star Wars

Sabes que lo quieres y te tenemos una galería completa de fotos.

La maquinaría para hacer dinero a partir de todos los productos posibles de Star Wars sigue corriendo a toda potencia. La expectativa por el Episodio IX de la saga: The Rise of Skywalker no es la más elevada posible, pero eso no impidió que LEGO nos regalase uno de los juguetes más espectaculares de la historia.

La compañía acaba de presentarle al mundo su brutal réplica del Star Destroyer y debemos decir que va directo a convertirse en uno de los objetos más deseados para esta temporada navideña.

Un juguete de Star Wars podría contener spoilers del Episodio IX y The Mandalorian Con el anuncio de nuevos juguetes de Star Wars, vinieron las teorías y especulaciones que nos advierten de un posible spoiler en estas figuras.

El juguete consta de 4.784 piezas y es idéntico (dentro de los parámetros de LEGO) a la devastadora nave que vimos en el Episodio IV de Star Wars: A New Hope.

Este modelo forma parte de la colección con la que se celebra el vigésimo aniversario de la primera colaboración entre Star Wars y LEGO en el ya remoto 1999.

Con 109 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 43 centímetros de alto, el Imperial Star Destroyer será la nave imperial más grande en el catálogo de LEGO y el tercer modelo más grande jamás producido para toda la línea de LEGO Star Wars.

Obviamente este bebé no será nada barato, y se venderá a un precio de USD $699.99. Algo elevado pero se justifica por sus dimensiones, las armas giratorias, los blásters, su stand de exhibición y sus dos minifiguras de miembros de la tripulación imperial.

Sale a la venta el primero de octubre 2019.