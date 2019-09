Keanu Reeves visita a Hideo Kojima e internet explota

Bien podríamos decir que Keanu Reeves es la persona más querida de la red este 2019. Tuvo un trimestre espectacular y en los días del E3 se convirtió en el rey absoluto de internet y la cultura popular contemporánea.

El actor ha tenido un año muy ocupado, dentro y fuera de las salas de cine. Medio sabe que se viene un momento importante con su participación en el esperadísimo Cyberpunk 2077. Pero tal vez hay más sorpresas en camino.

Sucede que Hideo Kojima, la leyenda de los videojuegos, fundador de Kojima Productions y responsable por el hasta ahora incomprensible Death Stranding, acaba de subir a su cuenta oficial de Twitter una serie de fotos para presumir que Keanu Reeeves fue a visitarlo a su oficina:

Como sería de esperarse la publicación se volvió viral al instante, acumulando una cantidad brutal de comentarios y reacciones. Al momento de redactar esta nota el tuit lleva ya más de 39.500 respuestas, 162 mil corazones y 34.300 retuits.

Pero eso no fue todo, ya que hay una segunda publicación en donde vemos cómo el actor dejó un mensaje en la pizarra de la cocina.

He gave us the message on our kitchen board! Thank you so much, everyone at our studio loved it! The moment hades became heaven.👍🌈🦀🐋🐬🐟💀👶✋ pic.twitter.com/K37pPOvnJI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 7, 2019