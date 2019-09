¿A qué se debe la particular "mancha negra" que apareció en Júpiter?

La sonda Juno de la NASA tomó en los últimos días unas cuantas imágenes muy curiosas de Júpiter. En ellas se ve al planeta gigante con una extraña anomalía que no se suele ver seguido: Una "mancha" muy definida de color negro sobre su superficie. Si bien muchos quedaron confundidos con lo que vieron, pronto la agencia aclaró de qué se trataba. Era nada más y nada menos que un eclipse.

Según explicaron expertos, se trata de un eclipse solar causado por una de las lunas de Júpiter. El satélite en específico es Ío, la luna más cercana al planeta, cuyo diámetro es de 3.643 kilómetros. Es ligeramente más grande que nuestra Luna, y es uno de los pocos cuerpos del sistema solar que sigue teniendo una constante actividad volcánica.

Por lo tanto, es una sombra provocada por el paso de Ío frente Júpiter, no una mancha. A continuación se puede apreciar una de las tomas que hizo la sonda Juno:

Sin embargo, ante la respuesta surge otra duda igual de válida: "¿Por qué la sombra que proyecta ÍO es tan definida a comparación de la luna de la Tierra?" Esta duda fue resuelta gracias al comentario de una astrofísica llamada Katie Mack.

Según Mack, la Luna y la misma Tierra se encuentran demasiado cerca al Sol. Esto provoca que cuando el satélite pase frente a nuestro planeta, haya una gran zona de penumbra o sombra parcial.

Algo distinto ocurre en Júpiter. El planeta se encuentra a 778,5 millones de kilómetros del Sol, cinco veces más allá de la Tierra. Desde Júpiter el sol se vez muchísimo más pequeño en comparación con Ío. La mayor distancia genera que se proyecte una sombra mucho más definida. En este sentido también influye la cercanía de Ío a Júpiter, lo que genera el interesante resultado de las imágenes.

Why is the Moon’s shadow on Earth fuzzy while Io’s shadow on Jupiter is so sharp? Io is so big & close that it more than blocks the Sun (it appears 4x as big as the Sun from Jupiter’s perspective) and it’s so close that the penumbra (fuzzy outer edge of shadow) is super thin.

