Ya puedes apartar el juego de Dungeons & Dragons vs Rick & Morty

Si te gusta Rick & Morty y/o Dungeons & Dragons entonces la siguiente noticia te va a encantar, ya que viene una aventura completamente nueva.

Rick & Morty es una de las caricaturas más populares de los últimos tiempos. Y esto lo logra a pesar de que sus temporadas tardan mucho en estrenarse. Es por eso que la siguiente noticia es excelente para fanáticos de la serie y de Dungeons & Dragons.

Wubba Lubba Dub Dub!

El famoso juego de mesa de Dungeons & Dragons tendrá una épica edición especial con Rick & Morty. Esto gracias a una serie de cómics de la franquicia de Adult Swim en donde los dos personajes principales viven una aventura de D&D. Esto gracias a que Morty ve a una chica muy guapa en la escuela jugando este juego de mesa.

El cómic lleva por nombre “Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons” y de hecho, lo puedes comprar en Amazon. Y como forma de complementar estas aventuras, tenemos el juego de mesa que lleva un título inverso al cómic.

Dungeons & Dragons vs Rick and Morty tiene un precio de $19,11 dólares al momento de escribir esta nota. Lo anterior porque se encuentra en descuento, su precio regular es de $29.99. Y si te mueres de ganas por poder vivir esta aventura interdimensional-medieval entonces no tendrás que esperar mucho. Ya que la fecha de estreno es el 19 de Noviembre de este mismo año.

De acuerdo a la misma página de producto en Amazon, esto es lo que traerá esta edición de D&D.

Siguiendo la popular serie de cómics de Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons, este set de juego tiene como coautor a Jim Zub (Co-escritor de la serie de cómics) con nuevo arte de parte de Troy Little (ilustrador de los cómics).

Esta experiencia completa de campaña incluye los siguientes componentes: (1) Libro de reglas de 64 páginas con notas de Rick. (2) Aventuras originales para niveles del 1-3 de 32 páginas. (3) Pantalla desplegable de 4 paneles con nuevo arte. (4) 5 hojas de personajes listas para jugar. (6) 11 dados.

No sé ustedes pero yo ya quiero el mío.