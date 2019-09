José Maza sobre Greta Thunberg: "No la pueden acusar de tener una agenda oculta y un negociado"

En una llamativa entrevista el Astrónomo nacional y actual ganador del premio "chileno del año" José Maza nos habla sobre el caso de Greta Thunberg.

El mediático y premiado astrónomo nacional José Maza de forma constante entrega sus opiniones con respecto a diversos temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales, y en esta ocasión de forma exclusiva nos cuenta su opinión personal sobre la joven ambientalista sueca Greta Thunberg.

Durante las últimos meses la joven de 16 años ha mostrado al mundo su contundente y segura voz con respecto a crear conciencia por la grave problemática del cambio climático, formando el movimiento "Fridays for Future", un creciente grupo internacional de carácter estudiantil que tiene como objetivo manifestarse en contra de la problemática del clima.

Por otro lado, recordemos que hace unas semanas atrás el "profesor", como lo conocen dentro de su círculo más cercano, recibió el premio a "Chileno del año" debido a su destacada trayectoria y al fomento constante a las temáticas científicas.

Es por esto que, el próximo 19 de octubre José Maza dará una nueva charla en la comuna de Vicuña, ubicada en el Valle del Elqui en la Región de Coquimbo, donde espera reunir una cantidad de 15.000 personas, situación que si logra cumplir logrará batir un nuevo récord guinness de asistencia a una conferencia científica.

Greta Thunberg y el Profesor José Maza

¿Cual es su opinión con respecto a Greta y todo el fenómeno mediático que se ha creado en torno a ella?

JM: "Bueno ella es una chica muy pequeña que padece el síndrome de asperger y lo que más me llama la atención es que logró obsesionarse con un tema grande y sólido. Además tiene una impresionante capacidad de ver esta problemática tan seria del cambio climático con una claridad impresionante, a diferencia del Presidente de Estados Unidos, quien ya tiene 70 años y realmente no tiene idea de esto, realmente lo encuentro insólito.

Considero que un Presidente no puede estar tan desinformado sobre el tema, y en el caso de Donald Trump el no solo debería tener asesores militares, económicos o políticos, sino que también debería tener asesores científicos quienes lo guíen con evidencia concreta del cambio climático".

¿Cree que exista una intencionalidad oculta en las acciones de Greta?

JM: "Mi opinión sobre ella es que al principio me pareció algo forzada aparición, pero con el tiempo me di cuenta que la cruzada que defiende en contra del cambio climático me parece trascendental y la transforma finalmente en una figura muy potente y ojalá que los Gobiernos se vayan alineando con ella, ya que encuentro insólito que la acusen de tener una agenda oculta y un negociado. En Chile, por ejemplo, siempre se supone una segunda intención detrás de las convicciones que pueda tener cualquiera. En el caso de Greta, no creo que sea posible aplicarle algo así".

¿Usted considera que el tema del cambio climático es algo que se le ha dado poca importancia?

JM: "Me da vergüenza y me da rabia que exista gente que no puede ver y entender este problema y que solo les interese el dinero, tal como lo dice Greta, ya que todos tenemos un "pero” cada vez que nos piden cuidar y aportar al medioambiente. Existen fabricas que, cuando se les pide que no contaminen, mencionan la respuesta “si, pero” porque al final de cuentas la transformación les saldrá mas cara y finalmente todo se reduce un tema vulgar que trata sobre el dinero".

En el caso de Chile profesor ¿Que le parecen las medidas actuales que se están tomando?

JM: "En Chile estamos llenos de casos. Nadie puede creer el nivel de contaminación que existe en el puerto de Quintero y Ventana, pero el costo para dejar de hacer esto es muy caro, por lo que nadie quiere asumirlo, ni siquiera el Estado. Este tampoco obliga a que las empresas asuman estas acciones medioambientales, y en el caso que lo hagan, las compañías amenazan con irse del país debido a las mal llamadas “trabas” que les ponen en lo que respecta a los temas del cuidado medioambiental.“No contaminar es mas caro y eso me hace menos competitivo”, ese es el argumento que dan muchas empresas para no aplicar el cuidado el medio ambiente. Lo triste de todo esto es que se condiciona a un problema de cuánto gano y cuánto pierdo para aplicar las medidas que aportan en algo para poder salvar al planeta".

Finalmente ¿Espera batir un nuevo récord en la comuna de Vicuña con su próxima gran charla?

JM: "Espero de corazón que ojalá vaya mucha gente queme apoye en la charla que realizaré en la ciudad de Vicuña. Por otro lado también quiero que el día este bonito y nos acompañe, ya que luego de que la charla termine, las personas se pueden quedar a disfrutar de los lugares turísticos que hay en el lugar, como el observatorio Mamalluca y sus telescopios, y que también aprovechen el hermoso cielo que se puede disfrutar simple vista. Si uno se queda un rato largo observando el cielo se van descubriendo cosas maravillosas y siempre puede gozar un momento de plenitud observando la magnitud del Universo".