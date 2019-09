José Maza se sincera: "Seríamos los faraones de los estúpidos elegir a Kast por votación popular"

El profesor y premio nacional de Ciencias, José Maza, realizó una sincera confesión en Radio Cooperativa, donde se refirió a José Antonio Kast y una posible aventura presidencial con el Partido Republicano.

" Seríamos los faraones de los estúpidos elegir a Kast por votación popular . Con escopeta en mano está bien, pero por votación popular, significa que la gente no tiene el cerebro conectado"

Sobre su tendencia política, Maza comentó que, "Yo estoy entre el centro y la izquierda, en alguna parte. Tengo también serias discrepancias con la izquierda. Mataron a Allende por excesos".

Además hizo trizas a la Cámara de Diputados y la "chimuchina" que se da en la política.

Ser diputado es para servir a la sociedad y no para servirse la sociedad. Hay muchos que están para su propio beneficio y no tienen mucho que aportar. Hay algunos que hablan cabezas de pescado y sacan cosas de Wikipedia.

También se refirió a la posibilidad de incursionar en la política.

Hasta a presidente me han postulado y creo que han sido demasiado cariñosos. Pastelero a tus pasteles…Nunca lo he pensado y me da risa que lo piensen. Pero algunos diputados sacan dos mil votos y yo estoy seguro que haría más que eso. Hice 10 mil personas en La Serena…