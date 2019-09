José Maza: "Los niños no deben leer el Quijote, deben leer a Baradit"

El profesor José Maza nos entrega su opinión con respecto a la educación actual y sobre el derecho que deben tener todos los niños para acceder a ella.

Otra vez el profesor y astrónomo José Maza nos entrega llamativas declaraciones, en esta ocasión relacionadas con su opinión personal con respecto a los accesos a la educación y los niños del país.

El actual ganador del premio "Chileno del año" tiene una opinión bastante marcada con respecto a los accesos educativos de Chile, entregando declaraciones controvertidas como la que dio hace algunos días a un diario español.

"En Chile la gente dueña del país no ha querido que el campesino piense" se refirió el profesor hace algunos días sobre las posibilidades de acceso a la educación actual, tema en el cual quisimos indagar un poco más en esta entrevista.

José Maza y los niños

FW: Con respecto a las declaraciones que entregó recientemente al Diario el País ¿Mantiene todavía esta postura?

JM: "Yo he hablado tanta tontera que ya ni me recuerdo. Sin duda, esto es una verdad gigante y jamás me voy a arrepentir de decirlo. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, y el hijo de un campesino que tiene 1 año tiene la misma dignidad que el hijo el patrón del fundo o el de una gran empresa. Una sociedad desarrollada del siglo XXI tiene que darle las mismas alternativas a estos hijos para que estos puedan llegar lo más lejos posible. Yo quiero que ellos puedan llegar a una gran Universidad y que incluso puedan llegar a convertirse en un trabajador de la NASA que planifique los vuelos a Marte".

FW: ¿Usted cree en el potencial de los niños?

JM: "Yo creo que hay inteligencia, existe materia gris en los cerebros de miles de niños, sin distinción de clase social, podrían llegar muy lejos, pero desgraciadamente la sociedad en 200 años ha cambiado bastante poco la verdad y esto se ha mantenido ya mucho tiempo de esta forma. Desde fines del siglo XIX el 90% de las personas en Chile eran analfabetas y en la actualidad, las personas mayores de 80 años en las Regiones de O'Higgins, el Maule, Ñuble, Bío Bío y la Araucanía en un 28% son analfabetos el día de hoy".

"A los dueños del país no les interesó ni siquiera alfabetizar a los niños, padres y abuelos de la época, esta es una verdad molesta que nadie se tiene que sentir ofendido con ella. Los sectores desposeídos están condenados en este país a recibir educación de baja calidad solamente por pertenecer a sectores desposeídos".

FW: ¿Cómo resaltaría las habilidades de cada niño?

JM: "Cuando agrupas a 100 niños, sin ninguna distinción de clase social, pueden existir alrededor de 20 que son bastante despiertos y pueden llegar muy lejos, como también existan otros que quizás no tengan las mismas capacidades, pero lo que se debe hacer es darle la oportunidad a todos para que cada uno pueda florecer. En el caso que exista algún niño que no tenga una capacidad abstracta muy alta, pero por ejemplo tiene grandes habilidades manuales, puede llegar a ser un carpintero excelente, de alto nivel, lo importante es subir el nivel de todos a nivel profesional y que todos puedan ser un diamante en bruto si se dan las oportunidades necesarias, no solo tiene que haber nacido en el barrio alto para tener oportunidades, necesitamos convertirnos en una sociedad que entregue mayores expectativas a nivel de educación.

A los niños hay que acostumbrarlos a leer, porque nunca han visto a su papa o su mama hacerlo, los niños no deben leer el Quijote, deben leer a Baradit".

FW: Finalmente profesor ¿Donde cree usted que es el mejor lugar para generar las costumbres educativas?

JM "El capital cultural de una familia es muy heredable para bien y mal, cuando en una familia se hacen las cosas bien desde el comienzo, los niños ya parten con un castellano que es correcto, pero en los caso que no sea así, los niños pueden partir con zapatos de plomo".