Insólito: Irán muestra de forma pública todos los drones de Estados Unidos abatidos en su territorio

Los diversos conflictos que mantienen las naciones de Estados Unidos con Irán no son para nada nuevos, pero algo que llama la atención durante el último tiempo es la gran cantidad de drones "espía" de Estados Unidos que han sido derribados en el territorio del país oriental.

A raíz de esto, el comandante en Jefe de la Guardia Revolucionaría Islámica ha realizado este pasado fin de semana en Teherán una llamativa exposición, donde se mostró de forma pública todos los drones norteamericanos que han sido derribados durante el último tiempo en su territorio.

Las personas que visitaron el lugar poder conocer de cerca todos los vehículos aéreos no tripulados que han sido derribados, donde la gran mayoría se sorprendió debido a los daños mínimos que estos presentan.

Esta llamativa exposición se produce en un momento donde la tensión en la zona del Golfo Pérsico aumenta cada vez más debido a los ataques que recibió un grupo de refinerías petroleras pertenecientes a Arabia Saudita hace algunos días atrás.

Este certero ataque fue realizado gracias a misiles y drones pertenecientes a Irán, según lo ha señalado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Sin embargo no deja de llamar la atención el porqué los militares de aquel país decidieron realizar esta llamativa muestra pública, donde afirman encarecidamente que todos estos equipos de "investigación" han sido derribados por su ejército durante los últimos años.

