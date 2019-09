Incendio el planta química en Francia pone en peligro al Río Sena

Un impresionante incendio ha afectado a una planta química ubicada en la zona de Rouen al noreste de Francia la madrugada de este jueves.

El lugar afectado es una fábrica de aditivos químicos de alto indice de peligrosidad, por lo que las autoridades han informado que existe una alta posibilidad que el Río Sena reciba contaminación luego del suceso.

Las sorprendentes imágenes que dejó el siniestro han causado sorpresa a la mayoría de habitantes del país, pero lo bueno de todo esto es que el equipo de bomberos que trabaja en el lugar ha confirmado que no existen víctimas fatales.

A raíz de este peligroso siniestro ocurrido en una planta química del país, las autoridades han tomado medidas complejas para proteger a los habitantes de cualquier tipo de contaminación en el lugar.

Según se ha informado, el riesgo de contaminación del Rió Sena, uno de los más importantes del país que incluso atraviesa su capital, París, es altísimo. Es por esto que, lo mejor en este caso es tomar medidas preventivas ante cualquier tipo de situación.

Según palabras del Jefe del equipo de Bomberos que aún lucha contra el siniestro "Estamos luchando contra el fuego, pero existe un riesgo algo de contaminación en el Río Sena debido al desbordamiento de algunos depósitos de retención en la propia planta".

Sin embargo, luego del análisis de la densa columna de humo que emergía del siniestro, las autoridades informaron que la presencia toxicidad de hidrocarburos en ella es baja, por lo que esto ya es bastante tranquilizador para la posterior investigación.

En total fueron más de 200 bomberos quienes enfrentaron el siniestro la madrugada de este jueves debido a su potencia e intensidad. Las autoridades de las zonas cercanas al siniestro cerraron varias escuelas, establecimientos y municipios los cuales estaban en la zona de peligro.

Les flammes sont impressionnantes #Lubrizol #Rouen. "C'est de l'huile et des hydrocarbures qui brûlent, on ne sait pas trop. On a réussi à sauver les camions", dit un employé @76actu pic.twitter.com/PGjO03vWVd

— Raphaël Tual (@raphtual) September 26, 2019