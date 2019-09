IBM Q Experience: "La computación cuántica permitirá resolver todos los problemas"

Entrevistamos al chileno experto en computación cuántica de IBM Juan Pablo Soto quien nos cuenta en detalle de que trata esta innovación fundamental.

La computación cuántica es un nuevo concepto que está sonando cada vez más en el mundo digital e IBM es una de las empresas que más se encuentra innovando en este apartado de sistemas.

Para saber más de qué trata y para qué servirá esta nueva forma de entender la computación, entrevistamos al chileno Juan Pablo Soto, experto y embajador de la compañía en la temática relacionada con la nueva experiencia cuántica.

Este sistema promete resolver problemas que actualmente la informática tradicional no puede hacer, ofreciendo un montón de nuevas posibilidades que ayudarán a mejorar sin duda el tiempo en el cual se trabajan los procesos de la información a nivel mundial.

IBM y la computación cuántica

FW: ¿Cómo funciona la los sistemas para la computación cuántica?

JP: "Un computador cuántico en vez de ser un circuito que tiene corriente, tiene una representación de dos estados cuánticos que pueden ser manejados, o sea, que el estado cero y uno que pueden coexistir simultáneamente. Con esto se puede cubrir un plano completo de posibilidades permitiendo que todas las combinaciones me van a dar una de las posibilidades que tendré con los Cúbit (bit cuántico). Esto funciona porque la base que usa este sistema es la física cuántica, la cual es bastante compleja en si, pero que permite un montón de capacidades diferentes en comparación con los actuales sistemas, ya que nos entrega la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, donde podemos representar algo como una combinación de dos estados".

FW: ¿Con que ejemplo podríamos explicar su funcionamiento?

JP: "Si lo llevamos al ejemplo del gato de Schrödinger, no es que el gato este vivo o muerto a la vez, como se suele simplificar, sino que existe este animal que esta adentro de la caja, la cual tiene veneno, y si cierro la caja inmediatamente quedo fuera del sistema. Yo, como observador externo, puedo representar a ese gato como una combinación de gato vivo y gato muerto, pero esto es porque yo lo represento así, no es que en realidad esto esté ocurriendo de verdad".

"Cuando colapso la función de onda, el cual es el término técnico, puedo comprobar por mi mismo que es lo que realmente ocurre. Un computador cuántico trabaja de esta forma, cada cúbit hará un montón de posibilidades cuando yo le plantee algún problema. Esto no significa que actúen por si solos, sino que me entregan una nube de posibilidades que crecen exponencialmente para poder plantear problemas de una magnitud mucho más grande que lo que la computación actual te permite realizar".

FW: ¿Como se puede medir la velocidad en que trabaja los sistemas cuánticos?

JP: "La velocidad de un computador cuántico tiene que ver con el entrelazamiento cuántico de partículas, algo que a Einstein nunca le gustó. Esto se puede ejemplificar de la siguiente forma, dos electrones que son enviados a diferentes lugares del Universo, pero al hacerlo, los tengo entrelazados de forma previa. En el momento que quiero medir el estado de uno, puedo saber inmediatamente el estado del otro. La información viaja a velocidad infinita, la cual es mayor a la velocidad de la luz, este fenómeno es trascendental para hacer funcionar la computación cuántica. Estas propiedades permiten cuando unos las utiliza, crear poder".

FW: ¿Cual es la forma correcta de ejemplificar el funcionamiento de los cúbit?

JP: "El concepto de poder funciona en la computación cuántica de la siguiente manera: puedes tener cinco cúbits, los cuales pueden tener una combinación de estados superior a los bits tradicionales, y yo solo con saber lo que les pasa a uno de ellos puedo comprender lo que le pasa al resto de cúbits. Esto significa que, durante un ciclo obtuve un total de cinco respuestas, en vez de tener que esperar cinco ciclos para obtener todas las interrogantes por separado, como ocurre en la computación tradicional. Si logramos mezclar la capacidad exponencial de la superposición con la simultaneidad de tener múltiples resultados sumado gracias al entrelazamiento de los cúbits, esto nos explica el por qué la computación cuántica crece exponencialmente su poder cada vez que se agrega un cúbit dentro".

FW: ¿En que se encuentra la industria actualmente?

JP: "Como industria hoy estamos llegando a un total de 53 cúbits en el desarrollo de IBM. Esta posibilidad de entrelazamiento nos permitirá resolver problemas mayores de forma impresionante si lo comparamos con la computación actual. La computación cuántica permitirá resolver todos los problemas que actualmente no podemos hacerlo con los sistemas. Incluso, ni siquiera “Summit” construida por IBM, que actualmente es la más rápida del mundo, podría lograr resolverlos en un tiempo de escala humana. Esto no significa que con la computación actual no se pueda, el tema va en que resuelvan estos problemas en 1.800 años no es para nada práctico".

FW: ¿Para que podrá ser aplicacable este nuevo sistema computacional?

JP: "Con un computador cuántico se podrán mejorar ciertos problemas de optimización, Machine Learning, diseño de química de moléculas, desarrollo para la optimización de sistemas de transporte de automóviles, creación de baterías más eficientes, cálculos de los estados financieros y crear una data mucho más eficiente".

"La computación cuántica será un complemento de la tradicional, por lo que todos los temas que tienen que ver con el manejo de datos se seguirán manejando de manera tradicional. La opción cuántica se ocupará cuando el problema este planteado, en ese momento podremos calcularlo gracias a ella, y los resultados de esta actividad podremos seguirlos trabajando con las opciones tradicionales".

FW: Finalmente ¿Cual será la mejora más notoria con la aplicación de este sistema?

JP: "La mejora de la computación cuántica será relacionada con el tamaño y los problemas que podremos plantear y además una disminución dramática en el tiempo en el cual vamos a poder solucionar las cosas.”