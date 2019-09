Huracán Dorian: Conoce las primeras imágenes de la destrucción que ha causado el ciclón tropical

Diversos videos han aparecido a través de las redes sociales con respecto al paso del potente huracán Dorian por Bahamas, país en el cual se han registrado daños importantes de consideración debido a la potencia que tiene este ciclón.

Según informaron las autoridades internas en el país, este ha sido el fenómeno climático de este tipo más potente que ha pasado por el país en su historia, algo que podemos notar con claridad al momento de observar las imágenes.

El huracán ha sido catalogado con la categoría 5 y sus vientos han llegado a superar los 297 kilómetros por hora, causando destrucción total por la zona donde Dorian ya ha pasado.

Actualmente, el equipo de bomberos espera que la tormenta deje el lugar para así realizar un catastro completo del lugar, para evaluar de forma detallada los daños, posibles víctimas y algún otro contratiempo generado por el paso del fenómeno climático.

Según declaró el propio equipo de bomberos en la isla "Ahora no es momento de que entremos en pánico, sino que es tiempo de planificar como comenzar a recuperarnos de todos los severos daños que hemos registrado en la isla".

Recordemos que el domingo 1 de septiembre el poderoso huracán hizo contacto con Tierra creando condiciones de carácter catastróficas en el lugar debido a su potencia del fenómenos climático.

Según informan las autoridades en el isla, la potencia de este huracán ha sido la más fuerte registrada nunca superando a uno ocurrido en el año 1935, superando con esto todos los récords posibles.

Finalmente, luego del paso de Dorian por Bahamas se espera que este se mueva con dirección a las Islas Ábaco, continuando su progreso con rumbo hacia el oeste antes de dar otro giro con dirección norte. Se ha informado que los habitantes de la costa este en el estado de Florida deben estar atentos ya que en pocos días más el fenómenos podría llegar a ese lugar.

This is in Marsh Harbour, Abaco In the The Bahamas 🇧🇸 being pounded by Hurricane Dorian on Sunday 1st September, 2019 at this time 🙏🏽 #HurricaneDorian2019 #HurricaneDorian #hurricane #hurricandorian #weather #ClimateChange #242 #Bahamas pic.twitter.com/fPiAZG6rGl

This is some of the damages by Hurricane Dorian in the Abaco Islands….torn roofs and cars literally flipped over. Oh wow 😳 🙏🏽 Be Safe Folks #hurricane #hurricanedorian #Bahamas #242 🇧🇸 pic.twitter.com/E4Hoe73Jlx

— 🇧🇸James Julmis🇧🇸 (@julmisjames) September 1, 2019