Este es el Huawei Mate 30 Pro, con pantalla ultra curva y súper cámara lenta

En marco de una guerra comercial con Huawei en el fuego cruzado.

A pesar de las restricciones que puso Estados Unidos a la marca china Huawei, con Google no pudiendo ofrecer sus servicios, hoy se presentó el Mate 30 Pro, el terminal más poderoso y completo que ha presentado la compañía.

Richard Yu, tomó el escenario en Múnich, Alemania, con prensa de todo el mundo presente y en medio de, incluso, rumores de que esto no iba a suceder.

Este celular, que es el más poderoso de los 3, tiene conectividad 5G pero no cuenta con los servicios de Google, por lo que por ahora no tiene la tienda de aplicaciones Play Store, aunque se puede cargar de manera "no oficial".

Estas son las especificaciones técnicas del equipo:

Pantalla AMOLED FHD+ de 6.53 pulgadas

Procesador Kirin 990 5G

GPU Mali-G76 MP16

8-12 GB de RAM

Hasta 512 GB de almacenamiento ampliable vía NanoSD

Batería de 4500 mAh con carga a 40W y carga inalámbrica a 27W, con carga inalámbrica inversa

Cámara principal de 40 MP, cámara gran angular de 40 MP, Teleobjetivo de 8MP, sensor TOF, todas Leica.

Cámara selfie de 32 MP

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP68

No tiene botones físicos de volumen en su costado, siendo un panel táctil el cual puedes ajustar la altura y el lado donde se ubican, para mayor comodidad.

La pantalla tiene curvas laterales muy pronunciadas, de 80º. Cuenta con Face Unlock avanzado, que es el más rápido y seguro que existe por ahora, además de lector de huellas bajo la pantalla y sonido que sale desde el panel frontal.

El equipo se puede controlar en partes de su interfaz a través de gestos, gracias a sus sensores frontales.

En el apartado fotográfico, su nueva sistema SuperSensing Cine Camera promete poner al día a esta gama alta de Huawei con los de la competencia e incluso superarlos en grabación de video. La marca dice que es capaz de competir mano a mano con cámaras DSLR.

Tiene un ISO máximo de 512000, que permite grabar video con rango dinámico extendido, además de videos en cámara lenta a 7680 cuadros por segundo. Se pueden hacer videos timelapse 4K con el gran angular, incluso en condiciones de baja luz.

Estará disponible en colores Black, Cosmic Purple, Space Silver y Emerald Green. Además de existir versiones con acabado de cuero vegano.

El Huawei Mate 30 Pro en su versión más básica de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno costará 1.099 Euros.

Aún no sabemos nada sobre precios y disponibilidad para América Latina.

Ampliando…