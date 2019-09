Huawei lanza dos nuevas versiones del P30 Pro en la IFA 2019

El viernes Huawei se presenta en la IFA de Berlín, la feria tecnológica más grande de Europa. Para sorpresa de todos, presentaron dos nuevas versiones de su gama alta actual, el P30 Pro.

Así lo informa Roland Quandt desde el piso de la feria, donde Huawei ha colgado la publicidad de estos dos nuevos acabados, donde internamente no cambia nada, pero sí los colores.

Las nuevas opciones se llaman Misty Lavender y Mistic Blue, y de momento no hay noticias ni información oficial que ligue estos lanzamientos a nuestra región.

Huawei P30 Pro again seen at #IFA2019, even advertising the upgrade to #Android10 pic.twitter.com/B6XLusoKdw

— Roland Quandt (@rquandt) September 4, 2019