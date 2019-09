"Harry Potter" podría tener una novena parte con todo su elenco original

El fandom está muy entusiasmado con este posible suceso

Definitivamente, una de las sagas que más nos ha marcado es "Harry Potter". El universo mágico creado por J.K. Rowling continúa causando estragos en los millones de fanáticos esparcidos por el mundo.

Por este increíble fandom que continúa exigiendo más contenido de una historia que tanto marcó, se han abierto nuevas posibilidades. Entre ellas nos encontramos con Animales Fantásticos.

Un regalo de Rowling a sus fans en donde podemos explorar la historia que anteceden a Harry, y sus amigos. Aunque no sigue la línea que nos cautivó en un inicio, su magia ha enamorado ya a grandes públicos.

Los rumores de la película

Ahora hay un rumor sobre una nueva película de Harry Potter con todo el elenco original de su saga. Fue el portal We Got This Covered quien reveló que después del éxito de "Harry Potter and the Cursed Child", Warner Bros. ya estaría planeando una adaptación.

Para ello tendrían que tener a los protagonistas: a Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley).

Por supuesto, la noticia no ha sido confirmara por Warner. Sin embargo, ha cobrado fuerza el rumor porque el portal que sacó la noticia acertó en las serie de "She-Hulk" y la de "Star Wars".

*Con información de Nueva Mujer

