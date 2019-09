Hanoi Morillo, experta en transformación digital: "Chile está en una maratón, pero lo pueden sobrepasar en la última milla"

Esta española lidera el departamento de Innovación en IBM y acá nos habla de cómo está Chile y la región en este ámbito.

Hanoi Morillo es española y fue directora de Negocios durante 12 años en Google. Desde allí lideró proyectos globales en cinco sedes: Madrid, Dublín, Toronto, Silicon Valley y Bogotá. Hoy se encuentra en IBM donde lidera el área de Transformación Digital e Innovación.

En el marco del 7mo. Summit País Digital, Hanoi se refirió al panorama actual en Chile y en la región en estas materias.

¿Cómo vez a Chile en materia de Transformación Digital y cuál es su proyección en la región?

HM: Chile es un país que ha venido progresando en cuanto a transformación digital en los últimos años, por una macro muy favorable dentro de la región a nivel político, económico y social, sin embargo, creo también que se ha acomodado y se ha ralentizado en ese proceso de transformación, y a mí me da la sensación que Chile ha estado corriendo una maratón, en una posición de liderazgo permanente y ahora parece que en la última milla, en el último kilómetro lo pueden sobrepasar. Entonces creo que la progresión ha sido buena, pero lo que necesitamos es que Chile e acelere el tranco y que no deje de progresar y evolucionar.

¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tiene Chile en este proceso de transformación?

HM: Las ventajas es que tiene una macro muy favorable políticamente, económicamente, socialmente. Chile fluye, funciona, es organizado, sinceramente creo que es una joya que tenemos en la región y eso es una ventaja enorme. La desventaja más grande que tiene Chile es que tiene una cultura muy tradicional, muy jerárquica y creo que a veces un poquito adversa al cambio y la toma de riesgos. Entonces que ocurre, tenemos todo para que Chile sea líder, para que sea un gran ejemplo de innovación, de cambio, de transformación y de unos proyectos que deberían salir increíblemente innovadores y distintos, y por otro lado tenemos empresas tradicionales, a las que les va muy bien, que se sienten muy empoderadas en el sitio donde están y no hay una sensación de urgencia. Y a mí eso me daría miedo, porque cuando empiezo a ver cómo las multinacionales de tecnología miran a Chile con visión de futuro, cómo Amazon, DIDI, etc., veo que esas grandes empresas van a llegar a una TEC, les va a mover el piso y no van a estar preparados para ese movimiento que nos puede pillar un poquito desprevenidos, entonces esa combinación de factores puede jugar en contra.

¿Es un riesgo permanente para el país sino aceleramos el tranco?

HM: Creo que la competencia nos va a llegar de sitios inesperados, cuando menos lo esperamos, cuando menos lo queremos, y no sé sin necesariamente las empresas chilenas están dando ese empujón para adaptarse al cambio lo suficientemente rápido, o te diría incluso adaptarse al cambio antes de que ocurra.

"Se debe velar porque la regulación favorezca la inversión en tecnología para que todos avancen en sintonía"

¿Cómo deben avanzar las empresas y el Estado para capitalizar el liderazgo tecnológico en la región?

HM: Primero hay que comenzar a entender cómo empezamos a generar culturas de innovación en todas las empresas, ya seas tradicional o startup, todas deben tener una cultura innovadora y apetito constante por el cambio, por el aprendizaje permanente, la evolución. Segundo, el acceso a la información. Eso es lo que pasa en el mundo, cuáles son las tendencias y lo que tenemos que hacer es una reinvención constante y prepararnos a nivel de cultura, a nivel de información, a nivel de skills dentro de las empresas, a nivel de perfiles y generar ese tipo de cambios acompañado con una capa tecnológica, es decir, que la conversación del cloud se esté dando ahora, a mí me parece que vamos tarde, al menos 10 años. El Gobierno no solo debe ser el ejemplo de innovación y nuevas tecnologías, sino además tiene y debe favorecer la innovación en el país. Se debe velar porque la regulación favorezca la inversión, el emprendimiento, la inversión en tecnología para que todos avancen en sintonía.

¿Y en esa sintonía cómo se está aplicando la Inteligencia Artificial en Chile?

HM: En Chile se están moviendo temas de inteligencia artificial impresionantes, pero lamentablemente son la excepción y no la norma. La inteligencia artificial se está aplicando muy superficialmente, para cosas muy básicas y nos debería ayudar a todos los negocios y a todos los gobiernos a automatizar un montón de procesos que actualmente son manuales, a tener mejor forecast, mejor estimación a futuro de forma rápida. Nos debería permitir movernos más rápido como negocios, como empresa así como gobiernos. Ahora, tenemos una grandísima oportunidad de grandes proyectos de inteligencia avanzada, de analítica avanzada que permitirán a las empresas a moverse más rápido.

¿Y con los trabajos del futuro, el empleo se verá afectado por la Inteligencia Artificial?

HM: Mi trabajo, el que ejerzo hoy día no existía hace 15 años. Lo que yo esté haciendo en 10 años más no existe hoy. Eso nos va a pasar a todos. Lo que producirá la IA es automatizar, actualizar, eliminar trabajos de menos valor agregado para que nosotros como seres humanos nos podamos enfocar en lo que hacemos mejor, en la estrategia, la creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo. En vez de tener una persona manejando una plantilla de excel de 25 gigas intentando analizar datos, esa persona puede obtener todos esos datos de forma automática, y esa persona dedicarse tomar decisiones del negocio que es una gran ventaja que debemos aprovechar.

Entonces ¿No hay que temer a las nuevas tecnologías?

Yo creo que no hay que temerle, pero creo que hay que tenerle un grandísimo respeto. Creo que estamos en un viaje de evolución que nos va a llevar muy lejos, a sitios que ni siquiera podemos imaginar. Pero lo importante es que tanto empresas como Gobierno entiendan como utilizar la tecnología de manera de favorecer a los usuarios, a nuestros países a nuestros ecosistemas y no se utilice de forma dañina. Esas conversaciones están ocurriendo, hay cosas que no estamos preparados para ver, solo lo veíamos en películas de ciencia ficción, y creo que es labor de todos, empresas y gobiernos, el hacer que la tecnología se utilice de buena manera y se controle los temas de privacidad y acceso a la información. No hay que temer a la tecnología, hay que tener respeto y utilizarla en pro de los ciudadanos.