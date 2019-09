Greta Thunberg y una nueva definición de odio que tiene a Donald Trump de destinatario

La presencia de Greta Thunberg está revolucionando la conferencia de cambio climático de Nueva York y una imagen ahora está haciendo lo mismo en Internet.

A través de diferentes redes sociales se ha comenzado a viralizar la cara que la pequeña activista le dio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Acá la secuencia deja claro que el odio ahora tiene un nuevo significado:

