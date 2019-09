¿Uña de gato o Aceitunol?: Google prohíbe publicidad de tratamientos médicos especulativos

Longevil, Vitalmass, La pulsera de los Once Poderes, Aceitunol, Uña de Gato, cremas milagrosas para las patas, y un largo listado de remedios de dudosos resultados serán suprimidos por Google en su buscador, luego de que la compañía actualizara sus condiciones de publicidad y decidiera prohibir la promoción de tratamientos médicos especulativos o experimentales.

En uno de los párrafos extraídos del informe presentado hoy por la compañía, se puede leer lo siguiente:

Esta nueva política prohibirá los anuncios que venden tratamientos que no tienen una base biomédica o científica establecida. La nueva política también incluye tratamientos basados en hallazgos científicos básicos y experiencia clínica preliminar, pero que actualmente no cuentan con pruebas clínicas formales suficientes para justificar el uso clínico generalizado.

Revisamos periódicamente nuestras políticas publicitarias y por ello hoy anunciamos una nueva política cuyo objetivo es prohibir la publicidad de técnicas médicas que no están comprobadas o son experimentales, como la mayoría de la terapia con células madre, la terapia celular (no madre) y la terapia génica.

Una de las cosas que quiere evitar el gigante de la tecnología en su buscador con esta medida es que personas inescrupulosas se aprovechen de la gente con estos anuncios, y que esta publicidad incite al engaño.

El presidente de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre, Deepak Srivastava, se refirió a la medida:

"La nueva política de Google que prohíbe la publicidad de medicamentos especulativos no solo es bienvenida, sino que se trata de un paso muy necesario para frenar la comercialización sin escrúpulos de este tipo de tratamientos como las terapias con células madre no comprobadas. Si bien las células madre tienen un gran potencial para ayudarnos a comprender y tratar una amplia gama de enfermedades, la mayoría de las intervenciones con ellas siguen siendo experimentales y sólo deben ofrecerse a los pacientes a través de ensayos clínicos bien regulados. La comercialización prematura de productos no probados de células madre amenaza la salud pública, su confianza en la investigación biomédica y socava el desarrollo de nuevas terapias legítimas”.