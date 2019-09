Google afirma que solo aplicará el "derecho al olvido" en Europa

Esto ocurre luego de que el tribunal de la UE sentenciara en contra de Google que solo este "derecho al olvido" será aplicable al continente Europeo.

Luego de más de cuatro largos años que se discutió esta problemática en el tribunal de la Unión Europea, finalmente la institución a decidido que Google solo podrá aplicar el "Derecho al olvido" en su territorio y no así en el resto del mundo.

Para ser más claros esto significa que la compañía del buscador solo deberá eliminar los resultados de búsqueda que se encuentran en disputa solo en Europa, pero en otros lugares del planeta esto no será así.

Recordemos que este caso comenzó durante el año 2015, cuando un ente regulador de privacidad de Francia llamado CNIL, dió un ordenamiento a la compañía de eliminar ciertos enlaces de búsqueda que tenían en su interior información falsa y perjudicial sobre ciertas personas.

Google y su disputa de años

En aquel entonces, la compañía cumplió con el cometido pedido por la institución francesa y anunció de forma publica que eliminó finalmente estos enlaces en cuestión. Sin embargo, el CNIL siguió insistiendo que los resultados de búsqueda deberían ser borrados de forma mundial, algo que la compañía se negó rotundamente.

Desde aquel encuentro, comenzó una batalla legal que duró cuatro largos años y que finalmente terminaron hoy, donde el tribunal de la Unión Europea sentenció que la información solo debía ser borrada en Europa.

Uno de los argumentos que utilizó Google durante el juicio para no tener que pagar la multa que ascendía a USD$109.000 fue que en general los usuarios franceses acceden al buscador a través a una versión propia del sitio que es (Google.fr) en lugar de hacerlo a través del ".com". Por ende, hay archivos de búsqueda que no aparecerán en esta versión diferente a la original.

La compañía recibió apoyo de grandes empresas entre las que destacan Wikipedia, Microsoft y la agrupación del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa de Europa. Luego de años de batallas a través de los tribunales, la Institución falló a favor de Google.

Finalmente, fue el propio abogado de la Unión Europea quien entregó el argumento final para este llamativo caso, en el que afirma que el "derecho al olvido" debe sufrir un equilibrio que busque siempre resguardar el interés legítimo de todo público en el acceso a la información de carácter libre a través de la web.