De Dana Scully a la "Dama de Hierro": Gillian Anderson será Margaret Thatcher

The Crown confirmó para la próxima temporada la participación de Gillian Anderson en el papel de la ex primera ministra británica.

Gillian Anderson, nuestra querida agente Dana Scully de "Los Archivos Secretos X" tendrá un importante rol en su carrera, ya que la serie "The Crown" la confirmó para su próxima temporada.

La pelirroja fue fichada por Netflix para protagonizar ni más ni menos que a una figura cumbre de la política británica: Margaret Thatcher.

Sobre el papel, Anderson comentó que, "Todavía no he descubierto cómo hablar de ella. Hasta cierto punto, es muy útil para un actor, al menos en mi experiencia, enamorarse un poco del personaje que estás interpretando, independientemente de cuál sea tu opinión sobre ellos, si es un personaje histórico, en particular".

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk — The Crown (@TheCrownNetflix) September 7, 2019

Sus seguidores y sobre todo la comunidad LGBTIQ+ están bastante decepcionados, sobre todo porque la actriz ha sido defensora del matrimonio homosexual y ahora interpretará a la Primera Ministra conservadora que introdujo la Sección 28, una cláusula eliminada en la Ley de Gobierno Local de 1988 que prohibía a las autoridades locales "promover la homosexualidad" intencionalmente.

Every lesbian I know is in crisis over the Gillian Anderson/Thatcher news. — Jayrassic Park (@MxJayHarley) September 8, 2019

Very much looking forward to being able to use the line "I haven't felt this sexually conflicted since they cast Gillian Anderson as Margaret Thatcher in The Crown". — Róisín Caird (@roisincaird) September 7, 2019

noooo don’t play margaret thatcher you’re so sexy aha https://t.co/5biYZ7Jr1l — 𝖒𝖎𝖐𝖊'𝖘 𝖍𝖆𝖗𝖉 𝖑𝖊𝖓𝖎𝖓𝖆𝖎𝖉 (@bundtcheeks) September 7, 2019