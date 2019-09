Senior Category Manager de Xbox: "Gears 5 trae la campaña más grande de la historia de la franquicia" [FW Entrevista]

Gears 5 es el título más reciente de la franquicia de Gears of War, hecho posible gracias a The Coalition y Xbox Game Studios.

La primera vez que los jugadores lograron disfrutar de Gears of War, fue en 2006 en Xbox 360. 13 años y varios títulos pertenecientes a la saga han pasado desde entonces, pero siempre ha mantenido la fórmula de un juego de disparos muy intenso y con una historia digna de contar.

Hoy se estrenó el más reciente título de la franquicia, Gears 5. Por eso hablamos con Édgar Hernández, Senior Category Manager de Xbox México, con el fin de que nos contara un poco sobre las novedades de este videojuego:

Fayerwayer: ¿Qué trae de nuevo Gears 5?

Édgar Hernández: De entrada trae la campaña más grande de la historia de la franquicia. Claramente es el mismo squad que viene de Gears of War 4: Marcus Phoenix, Kate, Jack…. Tratamos con más detalle y profundidad la historia.

Ahora puedes utilizar a Jack como personaje jugable, lo que le da cierta frescura y nuevas mecánicas al juego. Hay un nuevo modo llamado "Scape" que te pedirá junto a otras dos personas escapar de una horda que se va haciendo más difícil con el tiempo.

Por otro lado, el tradicional modo "Horda"viene completamente mejorado sin perder su esencia. The Fabricator también viene mejorado, del que se pueden aprovechar personajes como Kate Díaz…. Cuando matas un enemigo, soltará un poder que deberás agarrarlo en los siguientes 30 segundos. Este te servirá para mejorarte y poder pelear con las hordas que salgan más adelante.

Llega también el Map Builder, para que la comunidad construya sus mapas como siempre han querido y poder compartirlos para que otros jueguen tus mapas.

FW: Es normal que los shooters no apuesten tanto por el modo historia… ¿Por qué no es así con Gears of War?

EH: En realidad esa es la clave del éxito de una franquicia como esta. Su historia es una historia que te llega.

Una vez organizamos un concurso con los fans para que tres personas se ganaran el tatuaje oficial de Gears. Para ello tenían que contar una historia personal que hubieran vivido con la saga. Cuando leí sus relatos, me di cuenta que eran historias que los habían marcado. Entre lo que leí me di cuenta que algunos habían puesto los nombres de los personajes a sus hijos: Kate, Marcus, etc.

Queremos que la historia del juego sea algo que te marque, algo que no te haga solamente jugar un juego de disparos, sino también vivir una historia y compenetrarte en ella.

FW: Podemos ver que ahora hay grandes cambios de escenario, ¿a qué se debe eso?

EH: Es un cambio importante porque ya no es tan lineal la estructura de juego en comparación a títulos anteriores. Ahora queremos darle al jugador más libertad al moverse por Sera.

En un tráiler está Kate en un transporte que se mueve gracias al aire. Ese transporte te permite moverte de un punto a otro de una forma forma mucho más rápida. Esto te invita a conocer otros rincones del juego.

Normalmente la campaña se puede terminar en 12 a 13 horas de forma rápida, pero si lo que quieres es reconocer esos rincones que te mencioné, se podrá convertir en una campaña que te llevará hasta 30 horas.

Si lo comparamos con un mundo abierto, ahora puedes moverte con algo más de libertad. Algunos han reclamado por la linealidad de Gears of War, pero en realidad es parte de la frescura que The Coalition está buscando darle a la franquicia.

FW: Los comentarios realizados hasta ahora sobre Gears 5 han destacado una mejora gráfica impresionante…

EH: El principal cambio gráfico que hubo es que ahora vas a poder jugar 4k 60FPS. En Gears of War 4 tenías que escoger uno o lo otro. Esto, sumado al HDR implantado desde su desarrollo, representa la principal mejora gráfica del juego.

FW: Puede sonar simple, ¿pero por qué ahora es "Gears 5" a secas?

EH: Es un poco la frescura que comenté antes. Queríamos darle una perspectiva distinta a la franquicia sin perder los elementos básicos.

FW: ¿Gears 5 será apto para los deportes electrónicos?

EH: Definitivamente. De hecho, a partir del 10 de septiembre se anunciarán los cambios de eSports que van a haber para el 2019 y 2020. Será una nueva temporada completamente renovada. Yo los invito a GearsofWar.com para consultar todos los detalles de las fechas de los torneos. Adelanto que una de las ediciones será en Ciudad de México. Gears 5 tiene a los eSports como uno de sus componentes más importantes.

FW: ¿Qué le diría al público para convencerlo de jugar Gears 5?

EH: Si ya eres hoy suscriptor de Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, vas a tener disponible toda la saga desde el primer Gears of War. De hecho, hasta Gears of War 3 contarán con mejoras gráficas para jugarlos en Xbox One X. Si quieren conocer la historia de la franquicia, los invito a jugar desde el primero. Gears 5 sigue teniendo todos los elementos del primer Gears of War.

Gears 5 ya está disponible si eres usuario de Xbox Game Pass Ultimate y estará desde el 10 de septiembre para los usuarios de Xbox Game Pass normal.