Samsung presenta el Galaxy A90, su teléfono más económico con 5G

Un poco de democracia en las nuevas tecnologías.

Samsung oficializó El Galaxy A90 5G, un equipo que se aleja de sus gama alta premium, pero ofreciendo lo último en conectividad a un precio menos prohibitivo.

Las alternativas dentro de la marca, hoy en día, quedaban solo para los equipos más avanzados, como el S10+ y Note 10+ en sus versiones 5G, todos por arriba de los mil dólares.

Este nuevo equipo, que tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 855 no superaría ese precio, aunque de momento no es oficial. Aún así sería bastante más "alcanzable" que el resto.

Ahora, no es un equipo que se quede corto en especificaciones técnicas:

Lector de huellas bajo la pantalla y reconocimiento facial, hasta 8 GB de RAM y almacenamiento que parte desde los 128 GB, todo junto a una batería de 4500 mAh con carga a 25W y cámaras que no tienen mucho que envidiar de sus hermanos premium.

Un equipo que no se ve nada de mal, pero que por ahora y en este lado del mundo, no hace mucho sentido, porque no tenemos 5G. Aún así es bueno que vayan saliendo terminales más "económicos" con esto a bordo, cosa que cuando esté disponible por estos lares no sea privilegio de quienes tienen un celular de más de mil dólares.