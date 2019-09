Google celebra los 25 años de Friends: Busca los nombres de sus personajes y averigua qué pasa

Friends es una de las series de televisión más famosas de la historia. A pesar de que solo duró 10 años y tuvo final en 2004, la producción sigue siendo todo un referente en el continente americano. Precisamente estos días vale la pena recordar los buenos momentos que nos dio, pues está a punto de cumplir 25 años.

El primer episodio de Friends fue el 22 de septiembre de 1994. Para muchos este tiempo ha pasado rapidísimo, pues siguen viendo repeticiones de la serie como si fuera la primera vez. Es tanto el éxito que tuvo, que hoy Google quiere rendirle un homenaje.

Con motivo de los 25 años de la serie, Google decidió incluir en su motor de búsqueda varios 'easter eggs' que permiten recordar algunos de los mejores momentos de Friends. Estos detalles están dedicados a cada uno de sus personajes principales.

Si quieres saber qué pasa, solo debes buscar los nombres de cada uno de los personajes principales en el motor de búsqueda de Google. Ten en cuenta que tiene que ser el nombre y el apellido para que funcione. Esta es una lista de lo que pasa:

guys!! look at what google did in celebration of friends pic.twitter.com/ElSofMlWUG

— nicole (@anistonily) September 20, 2019