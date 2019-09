Fallece legendario productor de Rick & Morty y Los Simpson

Rick & Morty y Los Simpson acaban de recibir uno de los más grandes golpes de todos. Ya que el legendario productor J. Michael Mendel falleció a la edad de 54 años. J. Michael Mendel era un productor de animaciones muy buenas, por las cuales logró ganar cuatro premios Emmy.

Las series en las que participó no solamente se limitan a Los Simpson y Rick & Morty. Sino que se también tenemos otras como Drawn Together, The Critic y muchas otras más.

El creador de Rick & Morty, Justin Roiland, dirigió las siguientes palabras a J. Michael Mendel en su twitter.

My friend, partner, and line producer Mike Mendel passed away. I am devastated. My heart breaks for his family. I don’t know what I’m going to do without you by my side Mike. I’m destroyed.

— Justin Roiland (@JustinRoiland) September 23, 2019