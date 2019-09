Facebook comienza ahora sí a ocultar los "Me Gusta"

Facebook ya comenzó a ocultar los "Me Gusta" en sus publicaciones, y todo partió en Australia, donde ya siendo 27 de septiembre se empezó a notar la medida, tal como reporta TechCrunch.

Según lo que se puede ver, el popular botón sólo queda sin visión para los visitantes de un perfil y no para el autor del post.

Una de las principales atribuciones para sacar los "Me Gusta" de las publicaciones, es que la gente pueda centrarse en expresarse con libertad y sin la presión de la cantidad de reacciones que tendrá su post.

De hecho, estudios confirman que este botón generalmente genera reacciones negativas en las personas y da envidia a quienes no lo reciben.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019