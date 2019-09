Facebook creará una corte suprema de moderadores de contenido

Facebook pronto tendrá a un grupo de 40 individuos que se encargarán de censurar todas las cosas que ellos consideren inapropiadas.

Facebook cada vez es más estricto con el contenido que considera ofensivo o controversial. Y a pesar de que en su momento podías publicar casi cualquier cosa, hemos llegado a un punto en que parece una dictadura. Y es justamente de eso lo que hablaremos hoy, de la manera en la que juzga el contenido, de acuerdo a Facebook mismo.

El pasado Martes, la red social de la F dio a conocer que se creará una junta de supervisión. Esta junta independiente se encargará de revisar absolutamente todo el contenido que se suba a la plataforma.

Eso significa que básicamente serán una entidad todo poderosa que se encargará de censurar todo lo que crean inadecuado. Pero no solamente el contenido que compartan aquellas personas como tú y como yo, mortales. Sino que tiene tanta autoridad que ni el mismo Mark Zuckerberg puede contradecir sus decisiones finales.

Si, eso quiere decir que si a Mark se le ocurre compartir algo que a este grupo le resulte inapropiado, entonces lo censurarán. ¿No les suena familiar? A mí me suena muy similar a lo que hizo Cersei Lannister al darle poder sobre todo al High Sparrow. No puedes dar a alguien un poder que sobrepase el tuyo esperando que no lo usen contra ti.

Este grupo estará conformado por 40 individuos quienes tendrán la tarea de proteger a la comunidad y a la plataforma. Pero te preguntarás ¿protegernos de qué? pues de nosotros mismos, no se nos puede confiar nuestra propia seguridad.

De algún modo suena a que se está buscando crear un lugar más tranquilo y cómodo para todos. Pero suena más a que están buscando la manera de controlar todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. No es como si ya no estuvieran espiando desde hace años ¿cierto?