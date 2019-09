Director de The Mandalorian quiere rehacer el especial navideño de Star Wars

El futuro para Star Wars luce cada vez más incierto. Pero al menos uno de los productos que nos resultan más emocionantes es sin duda The Mandalorian; la serie dirigida por el reconocido cineasta Jon Favreau (Iron Man).

La fe de los fans de la vieja guardia está depositada en este hombre que parece haber hecho un buen trabajo con esta serie exclusiva para Disney+. Cada avance es mejor que el anterior y la expectativa es más que positiva.

Favreau lo sabe y es momento de que hable sobre los futuros proyectos que le gustaría abordar. Eso justamente acaba de suceder con él en una entrevista para ETOnline y reveló que en realidad amaría filmar su propia versión del infame Especial de Navidad de Star Wars:

Me encanta el Especial Navideño, ciertas secuencias más que otras. Esa es mi generación: me encantó la presentación de Boba Fett y el rifle que tenía, esa pieza animada aún se mantiene… es genial. Sí, me he inspirado en eso [con The Mandalorian].

Me encantaría hacer un Especial de Navidad de Star Wars. Tengo que presentarle la idea a Disney Plus.